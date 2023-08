Augsburg

17:30 Uhr

Trennung von Geschäftsführer: So soll es bei den Stadtwerken jetzt weitergehen

Plus Der Vertrag von Alfred Müllner wäre noch bis 2026 gelaufen, nun hört er bereits nächste Woche auf. Was hinter der Trennung bei den Stadtwerken Augsburg steckt.

Von Nicole Prestle

Die Stadtwerke Augsburg (swa) trennen sich vorzeitig von ihrem Geschäftsführer Alfred Müllner. Wie das Unternehmen am Freitag bekannt gab, wird der 62-Jährige die Stadtwerke zum 31. August dieses Jahres verlassen - und damit fast drei Jahre vor Ablauf seines Vertrags im Juli 2026. Die Trennung erfolge in beiderseitigem Einverständnis, Hintergrund seien Neustrukturierungen in der Geschäftsleitung, so die Stadtwerke: Das Nahverkehrs- und Energieversorgungsunternehmen soll künftig nur noch von einem statt von zwei Geschäftsführern geleitet werden. Dies war zwar länger bekannt, der Übergang sollte zunächst aber anders geregelt werden.

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Augsburg hatte die Personalentscheidung überraschend am Freitag bekannt gegeben. "Um den Anforderungen an eine moderne, ökologische und finanziell stabile kommunale Daseinsvorsorge gerecht zu werden, soll das Unternehmen künftig von einem Alleingeschäftsführer geleitet werden", hieß es in der offiziellen Mitteilung. Aktuell haben die Augsburger Stadtwerke zwei Geschäftsführer: Walter Casazza und Alfred Müllner. Beide haben die volle Verantwortung für alle Geschäftsbereiche, also Energie, Wasser und Verkehr, es gibt aber Tätigkeitsschwerpunkte: Casazza ist in erster Linie für den Nahverkehr verantwortlich, Müllner für die Versorgungssparte.

