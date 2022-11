Trickdiebe waren als Leitungsprüfer unterwegs

In Oberhausen wurde eine Senioren Opfer eines unbekannten "Wasserrohr-Überprüfers". Die Polizei warnt vor weiteren Taten.

Mit immer wieder neuen Maschen versuchen Trickdiebe, sich Zutritt in fremde Wohnungen zu verschaffen. So sprach am Montag gegen 12 Uhr ein unbekannter Mann eine über 80-jährige Seniorin in einem Mehrparteienhaus in der Zollernstraße an ihrer Wohnung an. Unter dem Vorwand, die Wasserrohre in der Küche überprüfen zu müssen, verschaffte sich der Mann Zutritt. Hier lenkte er laut Polizei die Seniorin geschickt ab, während offenbar ein zweiter Unbekannter unbemerkt in die Wohnung gelangte. Erst später am Tag, als der "Rohrkontrolleur" schon lange das Anwesen verlassen hatte, stellte die Geschädigte das Fehlen einer Schmuckschatulle aus ihrem Schlafzimmer fest.

Darin befanden sich Schmuckgegenstände im unteren fünfstelligen Eurobereich. Der falsche "Wasserrohr-Überprüfer" konnte wie folgt von der Geschädigten beschrieben werden: etwa 50 Jahre alt, ca. 175 Zentimeter groß und von kräftiger Statur. Der Mann sprach akzentfreies Deutsch und war bekleidet mit einem auffällig langen Mantel. Die Polizei weist darauf hin, dass jederzeit mit weiteren Aktionen von Trickdieben mit dieser oder einer ähnlichen Masche zu rechnen sei. Hinweise zum aktuellen Fall nimmt die Kripo Augsburg unter Telöefon 0821/323-3810 entgegen. (bau)