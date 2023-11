Trickdiebstahl am Hauptbahnhof: Gruppe stiehlt Koffer beim Einsteigen

Am Augsburger Hauptbahnhof geben fünf Männer vor, einer Frau beim Einsteigen in den Zug helfen zu wollen. Dann ist der Koffer weg. Die Täter sind keine Unbekannten.

Mehrere Männer haben am frühen Dienstagmorgen mithilfe eines Tricks den Koffer einer 61-Jährigen gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, wollte die Frau um kurz vor 4 Uhr einen Schnellzug Richtung Mannheim besteigen. Dabei wurde sie von einer Gruppe mit fünf Männern angesprochen. Sie boten an, ihr beim Einsteigen zu helfen. Dabei lenkten sie die Reisende offenbar derart ab, dass sie den am Bahnsteig abgestellten Koffer stehlen konnten.

Trickdiebstahl: Männer stehlen Koffer am Augsburger Hauptbahnhof

Die Bundespolizei leitete schnell eine Fahndung ein, mithilfe der Landespolizei konnten die Täter noch am Bahnhof festgenommen werden. Den Koffer hatten sie demnach noch bei sich. Nach Polizeiangaben sind einige der Männer bereits polizeilich bekannt, unter anderem wegen Diebstahlsdelikten. Gegen die fünf Männer laufen nun Ermittlungen wegen eines besonders schweren Diebstahl-Falls. Die Polizei bittet zudem um Hinweise. Reisende, die den Vorfall beobachtet haben, können sich bei der Bundespolizeiinspektion Nürnberg unter der Rufnummer 0911/205551-0 oder per Mail unter bpoli.nuernberg@polizei.bund.de melden. (kmax)