Trio entwendet mehrere Fahrräder

In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten drei bislang unbekannte Personen ein Damenrad aus einem Innenhof in der Schillstraße. Gegen 2.40 Uhr beobachtete ein Anwohner die drei Unbekannten dabei, wie sie ein Fahrrad stahlen und dafür ein anderes, lilafarbenes Rad, vor Ort zurückließen. Die Unbekannten flüchteten anschließend in Richtung Firnhaberau. Im Rahmen der Fahndung beobachteten Polizeibeamte die Unbekannten dann dabei, wie sie ein rosafarbenes Fahrrad im Bereich der Rubensstraße/ Albrecht-Dürer-Straße im Grünstreifen entsorgten und anschließend weiter vor den Beamten flüchteten. Die beiden Fahrräder wurden sichergestellt. Die Eigentümer der Räder sind bislang nicht bekannt. Es entstand ein Beuteschaden im unteren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls zweier Fahrräder. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sowie die Eigentümer der beiden Fahrräder werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden. (gau)

