Tritte, Schläge, Haare-Ziehen: Polizei sucht Unbekannten nach Angriff

In der Hermanstraße in der Augsburger Innenstadt geht ein bislang Unbekannter auf zwei Männer los. Der Täter flieht. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein bislang Unbekannter ist in der Nacht auf Samstag auf zwei Männer losgegangen. Wie die Polizei mitteilt, standen die beiden - ein 23-Jähriger und ein 27-Jähriger - gegen 1.30 Uhr auf dem Gehweg in der Hermanstraße, als sie von dem Mann angepöbelt wurden. Der Unbekannte attackierte zunächst den 27-Jährigen, schlug ihm ins Gesicht und trat ihn. Dann packte er den 23-Jährigen an den Haaren. Ein 25-Jähriger, der den Männern zu Hilfe eilen wollte, stürzte beim Versuch.

Körperverletzung in Hermanstraße: Augsburger Polizei sucht Zeugen

Als sich die beiden Attackierten wehren konnten, flüchtete der Angreifer. Eine erste Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Die beiden Opfer wurden am Ort des Geschehens vom Rettungsdienst versorgt, der 25-Jährige musste zur Behandlung ins Uniklinikum gebracht werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und bittet um Hinweise. Zeuginnen und Zeugen können sich bei der Inspektion Augsburg Mitte unter 0821/323-2110 melden. (kmax)