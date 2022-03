Trotz Corona: Auf dem Gögginger Frühlingsfest wird ausgelassen gefeiert

Plus Viele junge Erwachsene machen auf dem Gögginger Frühlingsfest Party und genießen nach der Corona-Pause die Stimmung im Bierzelt. Auch die Schausteller sind zufrieden.

Es ist gerade mal 18 Uhr am Samstagabend, aber im Binswanger Bierzelt auf dem Gögginger Frühlingsfest kocht bereits die Stimmung. Die Band spielt "Anton aus Tirol", die Menge auf den Bänken skandiert "Anton, Anton!" und springt im Takt der Musik auf und ab. Das Zelt ist voll, die 1800 Sitzplätze sind nahezu belegt. Allerdings sitzt hier niemand. Die vornehmlich jungen Menschen feiern ausgelassen, trinken und singen und haben ganz offensichtlich eine gute Zeit.