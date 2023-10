Trotz Demoverbots versammeln sich junge Männer auf Rathausplatz

Die Stadt hatte eine pro-palästinensische Kundgebung, zu der im Internet aufgerufen worden war, verboten. Eine Stunde nach Beginn spitzt sich die Situation zu.

Trotz des Verbots der im Internet angekündigten pro-palästinensischen Demonstration auf dem Rathausplatz haben sich dort am Sonntagnachmittag etwa 100 Personen eingefunden, teils mit Palästinenser-Tüchern um den Hals. Zu einer Kundgebung mit Reden kam es nicht, allerdings wurden nach etwa einer halben Stunde vereinzelt Parolen gerufen. Mehrere junge Leute hüllten sich in palästinensische Fahnen und skandierten "Free Palestine".

Die Polizei, die mit einem Großaufgebot und verstärkt durch die Bereitschaftspolizei vor Ort war, rief daraufhin zur Auflösung der Versammlung auf und kündigte an, die Personalien der Anwesenden, überwiegend junge Männer und Jugendliche mit Migrationshintergrund, aufzunehmen. Um 17 Uhr bildete die Polizei nach mehreren Durchsagen eine Kette rund um die Demonstranten vor dem städtischen Verwaltungsgebäude in unmittelbarer Nähe zur israelischen Fahne und ließ sich Ausweise zeigen. Dies verlief ohne größere Zwischenfälle. Nachdem die Polizei gegen 18 Uhr Platzverweise gegen die noch verbliebenen Demonstranten erteilte, löste sich die Versammlung widerstandslos auf und der Großteil der Einsatzkräfte rückte kurz vor dem Start der Light Nights wieder ab.

Demonstranten streben für Freitag eine angemeldete Veranstaltung an

Der Aufruf zur Demo für mehrere Städte war über die sozialen Medien verbreitet worden. Angemeldet war die Kundgebung bei der Stadt Augsburg nicht, was zu dem Verbot führte. Das Ordnungsamt fürchtete mit Blick auf den Verlauf von pro-palästinensischen Demos in anderen Städten Straftaten. Ein generelles Verbot pro-palästinensischer Versammlungen gibt es in Augsburg aber nicht. In München hatte der Verwaltungsgerichtshof wie berichtet ein Versammlungsverbot aufgehoben, weil nicht alle pro-palästinensischen Versammlungen gleichzusetzen seien. Eine dortige Demonstration, die auch angemeldet war und einen Veranstalter hatte, verlief am Donnerstagabend nach Erlaubnis durch das Gericht friedlich.

Eine angemeldete Demonstration wird nun auch in Augsburg angestrebt. Unter den Demonstranten, die sich am Sonntag versammelten, wurde dafür der kommende Freitag um 19 Uhr ins Gespräch gebracht. "Bei Free Palestine geht es nicht um Antisemitismus", sagte eine junge Frau am Rande der Versammlung. "Wir sind für die Befreiung unseres Volkes. Und wenn die Israelflagge hier wehen darf, dann wollen wir hier auch unsere Meinung sagen können." Ähnlich denkt auch eine Augsburgerin mit Wurzeln in Palästina, die am Sonntag in der Annahme, es handle sich um eine angemeldete Demonstration, zum Rathausplatz gekommen ist. Ihr gehe es nicht darum, Antisemitismus zu verbreiten, sondern um eine Gelegenheit, die eigenen Gefühle und die Trauer um die Opfer auf palästinensischer Seite in Frieden zu äußern. (skro, gau)

