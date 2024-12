Trotz Einbruch bei den Bauanträgen: Hoffnungsschimmer am Bau

Gerade einmal 832 Wohnungen wurden in Augsburg im Jahr 2023 fertiggestellt, zwei Jahre zuvor waren es noch knapp 1700 gewesen. Dabei braucht Augsburg dringend neuen Wohnraum. Sollte der Wohnungsmarkt mit dem prognostizierten Bevölkerungswachstum bis zum Jahr 2035 Schritt halten, wären nach Ansicht von Experten 1270 neue Wohnungen pro Jahr nötig. Noch steht die Endabrechnung für 2024 aus. Schaut man aber auf die Entwicklung bei den Baugenehmigungen, steht nicht zu erwarten, dass dieser Wert in diesem Jahr auch nur annähernd erreicht wurde. Denn die Zahl der Baugenehmigungen hat sich nach dem starken Einbruch im vergangenen Jahr auch 2024 auf einem niedrigen Niveau eingependelt. Der Neubau, sagt ein Experte, sei quasi zum Erliegen gekommen.

Stadt Augsburg hat Spielraum bei Regularien signalisiert

Eine Trendwende scheint bislang nicht in Sicht. Denn 2024 ist in Augsburg besonders eine Zahl stark eingebrochen, die die kurzfristige Entwicklung erahnen lässt: Die der Bauanträge - und zwar um mehr als 40 Prozent. Und trotzdem sehen die Bauunternehmen in und um Augsburg nicht so schwarz, wie noch vor einigen Monaten. Das liegt zum einen an der allmählichen Stabilisierung im Bereich der Zinsen und der Preise für Baumaterialien. Zum anderen aber auch daran, dass die Stadt zuletzt Spielraum bei den Regularien, etwa bei den Abstandsflächen und der Stellplatzsatzung signalisiert hat, nachdem die Immobilienunternehmer hier über Jahre Erleichterungen angemahnt hatten. Daneben laufen in der Stadt aktuell wieder einige Bauprojekte an, die aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen auf Eis gelegt worden waren. Den steigenden Bedarf werden aber auch sie wohl nicht decken können.