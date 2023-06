Augsburg

vor 17 Min.

Trotz Haftbefehl: Klimaaktivisten sind noch auf freiem Fuß

Plus Weil zwei Klimaaktivisten nicht zum Prozess erschienen sind, erließ das Amtsgericht Augsburg Haftbefehl. Noch sind sie auf freiem Fuß, das könnte sich bald ändern.

Von , Sabine Wienrich Ina Marks , Sabine Wienrich Artikel anhören Shape

Die beiden Klimaaktivisten, die am Dienstag ihrem Prozess am Augsburger Amtsgericht ferngeblieben sind, werden seitdem per bundesweitem Haftbefehl gesucht. Die 21-jährige Charlie Kiehne und der 20 Jahre alte Samuel Bosch sollten sich wegen der Protestaktion im vergangenen Oktober bei der Regierung von Schwaben vor Gericht verantworten. Den beiden Aktivisten aus dem Protestcamp im Altdorfer Wald bei Ravensburg, die für die Aktion nach Augsburg kamen, wird üble Nachrede und Hausfriedensbruch vorgeworfen. Sie sind nun offenbar untergetaucht, könnten aber demnächst festgenommen werden. Im Augsburger Klimacamp weiß man offenbar mehr.

Wie Andrea Hobert, Sprecherin am Amtsgericht auf Nachfrage berichtet, wurden die jungen Erwachsenen bislang nicht aufgegriffen. Am Amtsgericht war am Dienstag von Richterin Sandra Mayer auf Antrag der Staatsanwaltschaft gegen die beiden Angeklagten ein Haftbefehl erlassen worden. Dabei handelt es sich um die härteste Maßnahme zur Maßregelung, wenn jemand unentschuldigt und offenbar vorsätzlich nicht zu einem Prozess erscheint.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen