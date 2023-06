Trotz Haftbefehl: Klimaschützer bleiben vor Prozess in Augsburg auf freiem Fuß

Weil zwei Klimaschützer nicht zum Prozess kamen, hatte eine Augsburger Richterin Haftbefehl erlassen. Festgenommen wurden sie vor dem neuen Termin an diesem Dienstag aber nicht.

Klimaaktivisten haben in der Nacht auf Montag im oberschwäbischen Ravensburg in der Nähe der Bundesstraße 31 an Zementsilos Protestbanner angebracht. Die Polizei rückte an, nahm den Aktivisten Samuel Bosch aber nicht fest. Der hatte selbst mit seiner Festnahme gerechnet, weil das Augsburger Amtsgericht einen Haftbefehl gegen ihn und eine weitere Klimaschützerin erlassen hatte. Inzwischen ist der Haftbefehl aber offenbar außer Vollzug gesetzt worden.

Bosch und eine Mitstreiterin sollten sich in der vorvergangenen Woche vor dem Amtsgericht verantworten, der Anlass war die Besetzung der Regierung von Schwaben wegen einer von der Behörde genehmigten Rodungsaktion beim Stahlwerk in Herbertshofen (Kreis Augsburg). Die beiden Angeklagten waren aber nicht erschienen, weil ihr Rechtsanwalt an dem vom Gericht anberaumten Prozesstermin keine Zeit hatte. Die Richterin hatte daraufhin einen Haftbefehl gegen die beiden Angeklagten erlassen.

Prozess in Augsburg: Klimaschützer war für einige Tage untergetaucht

Bosch hatte den Haftbefehl als Provokation empfunden, war für ein paar Tage untergetaucht und hatte jetzt am Montag damit gerechnet, dass ihn die Polizei, sobald sie von der Aktion an den Betontürmen erfahren würde, festnehmen werde. Doch die Festnahme gab es nicht – und damit auch keine pressewirksamen Fotos, die Bosch möglicherweise gezeigt hätten, wie er von der Polizei abgeführt wird.

Bosch gibt an, die Polizei habe ihm mitgeteilt, dass der Haftbefehl des Amtsgerichts außer Vollzug gesetzt sei. Man habe ihn nach Feststellung der Personalien ziehen lassen. Für diesen Dienstag (27. Juni) ist nun erneut ein Termin am Amtsgericht angesetzt. Dieses Mal wollen die Aktivisten zum Prozess kommen. (jöh)

Wie weit darf Klimaschutz gehen? Dieser Frage hat sich Ingo Blechschmidt in unserem Podcast „Augsburg, meine Stadt“ gestellt. Die ganze Folge können Sie hier anhören.

