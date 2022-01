Augsburg

vor 3 Min.

Trotz hoher Corona-Zahlen sinkt die Impfbereitschaft in Augsburg

Das Augsburger Impfzentrum befindet sich auf dem Ex-Fujistu-Areal - seit Kurzem in einer früheren Produktionshalle.

Plus Der Ansturm auf die Impfangebote der Stadt Augsburg ist vorbei. Deshalb wird die Strategie geändert – und Außenstellen schließen.

Von Stefan Krog

Trotz rasant steigender Corona-Zahlen hat die Impfbereitschaft in Augsburg zuletzt deutlich nachgelassen. Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) vermutet, dass das auch mit Lockerungen und dem Wegfall der 2G-Regel im Handel zusammen hängen könnte. Man sei aktuell im Freistaat im Gespräch, der bestimmt, für welche Kapazitäten die Impfzentren in Bayern ausgestattet sein sollen. Das Auf und Ab hatte im Herbst, als ein Ansturm auf Booster-Impfungen einsetzte, zu Kapazitätsengpässen auch in Augsburg geführt. Weber sagte, als Stadt wolle man bei hohen Kapazitäten bleiben. Gleichwohl ändere man nun ein Stück weit die Strategie.

