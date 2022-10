Trotz hoher Nachfrage bleibt die Tafel beim Aufnahmestopp

Plus Die Augsburger Tafel kann unter anderem wegen fehlender Lagerkapazitäten keine neuen Kunden aufnehmen. Viele Bedürftige wechseln zu einer alternativen Anlaufstelle.

Das nasskalte und windige Wetter dieser Tage gibt schon mal einen Vorgeschmack auf das, wovor sich viele Menschen fürchten: einen äußerst ungemütlichen Winter, weil die Heizung gar nicht mehr oder nur noch wenig aufgedreht wird. Neben den explodierenden Energiekosten tun auch die gestiegenen Lebensmittelpreise vor allem denjenigen weh, die schon vor der Krise jeden Euro umdrehen mussten. Menschen wie die Frauen und Männer, die an diesem Nachmittag zur Ausgabestelle der Augsburger Tafel nach Göggingen gekommen sind.