Trotz Millionen-Defizit: Augsburger Zoo erhöht die Eintrittspreise nicht

Der Augsburger Zoo muss massiv sparen und trotzdem etwa die Schimpansenanlage neu bauen. Anders als in Nürnberg und München bleiben die Preise für Besucher aber gleich.

Im Zoo Augsburg gilt jetzt das Prinzip Hoffnung. Rund zwei Jahre nach Beginn der der Corona-Pandemie baut Direktorin Barbara Jantschke darauf, dass die Besucherzahlen nach einem starken Einbruch wieder nach oben gehen. Deshalb wird in neue Angebote investiert. Die alte Schimpansenanlage bekommt aktuell ein modernes und tiergerechtes Freigehege. Weitere Neuerungen sind in Vorbereitung oder im Gespräch.

Wegen des Umbaus ist das Schimpansenhaus momentan für Besucher geschlossen. Die sensiblen Menschenaffen sollen wegen des Baulärms nicht zusätzlich gestresst werden. Voraussichtlich bis Ostern werden Coco, Nicki und Akemo wieder für Besucher zu sehen sein. Die drei bekommen dann draußen viele neue Kletter- und Beschäftigungsmöglichkeiten, dazu einen komfortablen Freisitz mit Wetterschutz und Heizung, damit sie mehr Zeit an der frischen Luft verbringen. Der Umbau ist aus Tierschutzgründen zwingend erforderlich, sonst hätte der Zoo die Schimpansen abgeben müssen. Um die Kosten von rund 900.000 Euro für die Modernisierung zu stemmen, sprang der Förderverein in die Bresche. Denn der Zoo musste seit Ausbruch der Pandemie einen strikten Sparkurs fahren.

Wegen monatelangen coronabedingten Schließungen und Zugangsbeschränkungen fürs Publikum kam es zu einem drastischen Besucherrückgang. Die Einnahmeausfälle summieren sich seit 2020 auf rund drei Millionen Euro, so die Direktorin.

Die Besucherzahl des Augsburger Zoos stabilisiert sich

Im Januar hat sich das Besucheraufkommen erstmals wieder auf dem Niveau in den Wintermonaten vor der Pandemie stabilisiert. Es lag bei fast 34.800, trotz der 2G-Zugangsbeschränkung. Witterungsbedingt sei der Andrang zu dieser Jahreszeit geringer, sagt Jantschke. Dennoch ist sie optimistisch für die kommenden Wochen und Monate, wenn die Infektionswelle voraussichtlich wieder abebbt und Lockerungen in Kraft treten. Deshalb nimmt der Zoo nun ein weiteres Projekt in Angriff, das aus finanziellen Gründen lange hinausgeschoben werden musste. Für rund 1,5 Millionen Euro wird ein neuer Wirtschaftshof gebaut, der das marode alte Gebäude ersetzen soll.

Was Besucher freuen dürfte: Trotz der massiven Sparzwänge wurden die Eintrittspreise im Augsburger Zoo zum Jahreswechsel nicht erhöht. In den beiden anderen großen Tiergärten Bayerns aber sehr wohl – und das nicht zu knapp. Im Münchner Tierpark Hellabrunn zahlen Erwachsene neuerdings 18 statt 15 Euro, Kinder sieben statt sechs Euro. Im Tiergarten Nürnberg stiegen die Eintrittspreise für Erwachsene von 16 auf 18 Euro, für Kinder von 7,70 Euro auf 8,50 Euro. In Augsburg, dem kleinsten der drei Zoos, zahlen Erwachsene bis Ende Februar noch elf Euro (im Sommer 13 Euro). Für Kinder bis drei Jahre ist der Eintritt überall kostenlos.

Kann der Zoo in Augsburg an alte Erfolge anknüpfen?

In Augsburg hofft Direktorin Barbara Jantschke, möglichst bald wieder an die früheren Besucherzahlen vor der Pandemie anzuknüpfen. 2019 kamen weit mehr als 700.000 Menschen vor allem aus Schwaben und dem Raum München. Beim Förderkreis hat man unterdessen eine weitere neue Attraktion für den Zoo im Blick: Im Gespräch ist eine Modernisierung des Steinbock-Berges in den kommenden Jahren. (mit mjk)