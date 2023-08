Trotz Personalmangels ist die Vermittlung von Arbeitslosen kein Selbstläufer

Die Jobchancen Arbeitsloser bleiben deutlich unter dem Vor-Corona-Niveau. Dennoch waren im Juli weniger Menschen ohne Anstellung als im Vorjahresmonat.

Im Juli waren 412 Menschen in Augsburg mehr ohne Anstellung als noch einen Monat zuvor. Für Experten ist dieser Anstieg saisonüblich, denn im Juli finden sich überproportional viele Jugendliche in der Statistik wieder, die sich nach dem Ende von Schule oder Ausbildung arbeitslos melden. Verglichen mit dem Vorjahresmonat sind die Arbeitslosenzahlen dagegen gesunken, der Personalmangel ist weiter ein beherrschendes Thema. Dennoch sei die Vermittlung von Arbeitslosen kein Selbstläufer, sagen Experten.

Im gesamten Agenturbezirk (Augsburg-Stadt, Landkreis Augsburg, Landkreis Aichach-Friedberg) liegt die Arbeitslosenquote im Juli bei 3,9 Prozent, im Vorjahresmonat waren es 4,1 Prozent. Hier mache sich der Ukraine-Effekt bemerkbar, so Augsburgs Agentur-Chefin Elsa Koller-Knedlik. Einige der Flüchtlinge seien in Jobs vermittelt worden. Andere besuchen derzeit Integrationskurse und tauchen somit vorerst nicht in der Arbeitslosenstatistik auf. Stattdessen werden sie in der sogenannten Unterbeschäftigung erfasst. Dort werden Arbeitslose geführt, die eine Weiterbildung machen, eine berufliche Eingliederungsmaßnahme durchlaufen, kurzfristig erkrankt sind oder eine Fremdförderung wie einen Integrationskurs erhalten. Zählt man diese Menschen zu den Arbeitslosen dazu, würde die Quote auf 5,3 Prozent steigen und läge damit um 0,1 Prozent höher als im Juli 2022.

Arbeitsagentur Augsburg meldet weniger offene Stellen als 2022

Obwohl die Wirtschaft weiter über einen eklatanten Fachkräfte- und Personalmangel berichtet, sei die Vermittlung von Arbeitslosen "kein Selbstläufer", heißt es in einem Bericht des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB). Man müsse daher weiter auf Investitionen in individuelle Betreuung, Vermittlung und Qualifizierung setzen.“ Die Agentur für Arbeit Augsburg meldet derzeit 6631 offene Stellen, das seien 101 mehr als vor einem Monat, aber 563 weniger als vor einem Jahr. Elsa Koller-Knedlik bleibt trotzdem optimistisch: "Die nach wie vor hohe Zahl offener Stellen gibt uns Hoffnung für die Region, dass sich der Arbeitsmarkt trotz schwieriger Konjunkturaussichten weiterhin robust zeigt." Die Angebotspalette bei den offenen Stellen erstrecke sich über alle Anforderungsbereiche und Wirtschaftszweige.

Auch in Bezug auf Ausbildung sei für junge Menschen noch ausreichend Angebot vorhanden. Den fast 900 Jugendlichen, die noch keine Ausbildungsstelle haben, stünden fast 1700 freie Stellen gegenüber, so Koller-Knedlik. Nicht immer könnte man Jugendliche jedoch in den Wunschberuf vermitteln. Aber auch abseits der bekannten Berufe gebe es "spannende Ausbildungen", wirbt die Agentur-Chefin. Unter #AusbildungKlarmachen könnten sich die jungen Menschen informieren und das Informationsangebot von Berufsberaterinnen und -beratern nutzen.