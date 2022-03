Augsburg

Trotz Regel-Lockerung will die Stadt Maskenpflicht in Ämtern beibehalten

Plus Der Freistaat lockert Corona-Regeln, doch die Stadt Augsburg setzt weiterhin auf Maskenpflicht in Ämtern. OB Weber sieht das Fallenlassen aller Maßnahmen kritisch.

Von Stefan Krog

Die Stadt Augsburg wird in ihren Behörden speziell in Bereichen mit Publikumsverkehr wohl vorläufig weiter auf eine Maskenpflicht setzen. Zwar laufen die Bundes- und Landesregelungen zur Maskenpflicht aus, man werde aber zumindest in den kommenden Wochen übers Hausrecht weiter auf Maske bestehen, kündigte Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) an. Entsprechende Abstimmungen liefen gerade stadtintern. In den Stadtratssitzungen soll es die Empfehlung geben, weiterhin Maske zu tragen.

