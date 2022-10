Trotz Regen kommen die Augsburger zur Eröffnung der Dult

Zwischen Vogel- und Jakober-Tor präsentieren Marktkaufleute seit Samstag ihre Waren bei der Augsburger Herbstdult 2022. Gäste erwartet Bekanntes und Neues.

Gurkenhobel, Socken, Bratpfannen: Es ist wieder Dult. Bis 9. Oktober säumen 126 Marktkaufleute den Weg zwischen Jakober- und Vogeltor und präsentieren ihre Waren. Um 10.30 Uhr hat Augsburgs Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle am Samstag das größte Freiluftkaufhaus der Stadt eröffnet. "Die Dult ist Kult", sagte er.

Trotz Regen waren schon kurz nach Eröffnung zahlreiche Besucherinnen und Besucher unterwegs. "Die Dult gehört zu Augsburg. Wir kommen jedes Jahr her", erzählt Rita Staudinger. Sie und ihr Mann hätten zum Auftakt gleich ein Würstl gegessen berichtet sie und jetzt würden sie sich noch nach neuen Hosenträgern umsehen. Auch Stefanie Starosta ist eine der ersten Kundinnen. Sie sucht am Stand von Andrea Gumpp eine farblich passende Tischdecke zur neuen Couch. "Schon seit Generationen kauft meine Familie hier, deshalb wollte ich heute unbedingt noch kommen, bevor ich morgen in den Urlaub fahre", erzählt sie.

Augsburgs Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle hat die Augsburger Herbstdult 2022 eröffnet. Foto: Klaus Rainer Krieger

Neu auf der Augsburger Dult: Genuss-Artikel für den Hund

Die Dult ist für viele Augsburgerinnen und Augsburger ein fester Termin im Kalender. "Sie ist gelebte Tradition", findet auch Manuela Müller-Manz von der Interessengemeinschaft der Marktkaufleute und Schausteller. Darüber hinaus ist der Markt auch von wirtschaftlicher Bedeutung für die Stadt. Er zieht Kunden auch von außerhalb an. Auf alle Besucherinnen und Besucher wartet auch bei der 139. Auflage ein Mix aus Altbekanntem und Neuem. Zu den Klassikern gehören auch in diesem Herbst Bürsten und Besen, Pfannen, Kerzen, Autopflegemittel und Strickwaren. Den "Billige Jakaob" trifft man heuer an der Vogelmauer / Ecke Auf dem Plätzchen. Das Kinderkarussell steht wie gewohnt am Vogeltor.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. – Datenschutzerklärung

Neu sind diesmal auf der Dult unter anderem Angebote rund um Saugroboter, Grill- und Backmatten sowie Genussartikel für den Hund und Saunaöle. "Auf der Dult werden Kundinnen und Kunden beraten, sie können anfassen und probieren", hebt Müller-Manz in ihrer Eröffnungsrede die Vorteile hervor.

Geöffnet ist die Dult bis 9. Oktober täglich von 10 bis 19 Uhr. Wer mit den öffentrlichen Verkehrsmitteln kommt, erreeicht das Freiluftkaufhaus mit den Straßenbahnlinien 1 (Haltestelle Jakobertor) und 6 (etwa 10 Minuten Fußweg von der Haltestelle Gärtnerstraße) oder den Buslinien 22 (Haltestelle Jakobertor) und 35 (Haltestelle City Galerie / VHS). Für Autofahrer stehen vorwiegend das Parkhaus an der City-Galerie zur Verfügung.