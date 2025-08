Trotz Regen feiern über 10.000 Besucher auf der Weinstraße

Obwohl es an allen vier Tagen reichlich geregnet hat, ließen sich Weinliebhaber nicht davon abhalten, das Weinstraßenfest in der Maximilianstraße zu besuchen. An den vier Festtagen von Donnerstag bis Sonntag kamen über 10.000 Besucherinnen und Besucher in die Budenstraße zwischen Merkur- und Herkulesbrunnen, ordnet der Veranstalter, die Pro air Medienagentur mit dem Team um Fabian Lohr, ein. Das Fazit falle dementsprechend positiv aus und man habe weitere Erfahrungswerte für 2026 sammeln können.

Nach der Erstauflage im vergangenen Jahr fand das Weinstraßenfest 2025 zum zweiten Mal statt - an vier statt an zwei Tagen. An 32 Buden konnten die Gäste die Tropfen von Weinhändlern, Winzern und Köstlichkeiten von Gastronomiebetrieben probieren. Das Wetter war dabei alles andere als ideal. Doch in den Regenzeiten hätten sich die Augsburger Besucher in den Ständen oder unter den Schirmen eng zusammengedrängt und trotzdem miteinander das Fest genossen. Kaum sei der Regen ausgeblieben, seien direkt auch wieder neue Gäste dazugekommen, freut sich Lohr.

Nun müssen Gespräche mit der Stadt folgen, um die Kosten in den Griff zu bekommen

„Zur Belebung der Augsburger Maximilianstraße haben wir einen tollen Zeitgeist getroffen. Die Augsburger wünschen sich ein derartiges hochwertiges Event“, zieht er sein Fazit. Für die Zukunft müsste man jetzt noch an kleinen kommunikativen Themen arbeiten und das Format punktuell nachschärfen. Die Zusammenarbeit mit der Stadt Augsburg sei bereits „hervorragend“. Allerdings müssten nun Gespräche folgen, um den finanziellen Rahmen tragfähig zu gestalten.

Icon Galerie 66 Bilder Auch wenn es zum Start der Weinstraße heftig regnete, kam danach die Sonne heraus und es wurde ausgelassen gefeiert.

Ab kommenden Dienstag laufen die Planungen für die Weinstraße 2026 an, so Lohr. Diese wird voraussichtlich vom 30. Juli bis zum 2. August stattfinden. (nist)