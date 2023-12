Trotz Tauwetter warnt die Stadt Augsburg vor Gefahr im Wald

Noch immer hängen in Augsburgs Wäldern abgebrochene Baumkronen in der Höhe. Ansonsten normalisiert sich die Lage. Die Müllabfuhr kündigt Nachleerungen an.

Auch wenn die Bäume im Stadtgebiet nach dem Tauwetter der vergangenen Tage meist wieder schneefrei sind, warnt die Stadt weiterhin vor dem Betreten von Wäldern und dem Aufenthalt in Parks und Grünanlagen. In den städtischen Wäldern hingen teils noch Äste oder ganze abgebrochene Kronen in der Höhe. Auch in den Grünanlagen bestehe noch Astbruchgefahr.

Im Botanischen Garten richtete der Schneefall teils massive Schäden an Bäumen an. Foto: Jürgen Lerch, Botanischer Garten Augsburg

Schwer gelitten hat der Baumbestand im Botanischen Garten, wie eine mittlerweile vorgenommene Schadensbilanz zeigt. „Ich bin erschüttert, wie stark unser wertvoller Gehölzbestand durch den Schneefall geschädigt wurde“, so Grünamts-Leiterin Anette Vedder. Unter anderem sind die Kugel-Amberbäume in der Allee am Eingang in Mitleidenschaft gezogen worden. Auch Großbäume im hinteren Bereich des Gartens hätten Schaden gelitten. Laut Stadt kann ab Samstag zumindest der vordere Teil des Botanischen Gartens wieder geöffnet werden, sodass die orientalische Rundkrippe im Gewächshaus zugänglich ist. Der hintere Teil des Gartens bleibt gesperrt, weshalb ein reduzierter Eintrittspreis gilt.

Friedhöfe in Augsburg bleiben weiter geschlossen

Bei den Friedhöfen bleiben Westfriedhof und Neuer Ostfriedhof angesichts der Schäden in den Bäumen auch noch übers Wochenende geschlossen. Die anderen städtischen Friedhöfe haben wieder geöffnet. Bestattungen sind auf allen Friedhöfen möglich, nachdem die Stadt diese anfangs der Woche ausgesetzt hatte. Beim Spickelbad bleibt es bei der Schließung bis 12. Dezember. Alle anderen Bäder haben wieder offen. Bei den Turnhallen gibt es lediglich in Hochzoll-Süd weiterhin eine Schließung.

23 Bilder Schnee-Chaos und Winter-Spaß in Augsburg Foto: Michael Hochgemuth

Der Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt kündigte am Freitag an, kommende Woche Sondertouren zur Tonnen-Nachleerung zu fahren, da es wegen der Schneefälle teils zu Ausfällen gekommen war. Die Nachleerung stehen gebliebener grauer Restmülltonnen findet am Montag, 11. und Dienstag, 12. Dezember statt. Die Nachleerung der grünen Tonnen für Papier und Pappe erfolgt am Mittwoch, 13. und Donnerstag, 14. Dezember. Die Mitarbeiter des AWS täten ihr Möglichstes, um stehen gebliebene Tonnen zu leeren, so die Stadt. Man bitte um Verständnis.

Sollten die Niederschläge in der Nacht auf Samstag nicht zu heftig ausgefallen sein, kann am Wochenende wohl auch noch langgelaufen werden. Die Klassik-Loipe an der Sportanlage Süd war am Freitag bereits teilweise schneefrei, die Skating-Loipe war aber noch befahrbar. An der Loipe am Golfplatz Leitershofen herrschten gute Bedingungen, ebenso wie auf der sechs Kilometer langen Strecke auf dem Burgwalder Golfplatz. (skro)

