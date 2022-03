Trotz Vogel-Brutzeit werden am Augsburger Kuhsee Bäume gefällt

Über 50 Bäume im Naherholungsgebiet am Augsburger Kuhsee müssen gefällt werden. Warum sich die Stadt bei den Arbeiten nicht an die übliche Saison hält.

Im Naherholungsgebiet am Kuhsee müssen nach Angaben der Stadt aus Sicherheitsgründen über 50 Bäume gefällt werden, und das, obwohl die Saison für Fällungen seit 1. März vorbei ist und die Vogelbrutzeit begonnen hat. Laut Umweltreferent Reiner Erben mussten die im Februar vorgesehenen Arbeiten an der Oberländerstraße verschoben werden. Dem beauftragten Forstunternehmen sei das technische Gerät ausgefallen, es musste aufwendig repariert werden.

Augsburgs Umweltreferent fürchtet Schäden durch umgestürzte Bäume

Erben zufolge geht es bei den Fällungen vor allem um Eschen, die vom Eschentriebsterben befallen sind und auf die Oberländerstraße stürzen könnten. Die Bäume seien teilweise abgestorben oder sehr stark geschädigt, sodass die Standfestigkeit nicht mehr gegeben sei. Im vergangenen Jahr seien bereits Bäume umgestürzt und hätten Sachschäden an Privatgrundstücken verursacht, so der Referent. Es sei unbedingt erforderlich, die Bäume zu entfernen, bevor sie Laub entwickeln, um weitere Schäden bei zu erwartenden Sommergewittern und Stürmen zu vermeiden.

Die Verlegung der Fällungen wurde Erben zufolge mit der Naturschutzbehörde bei der Stadt abgeklärt. Da es sich um einen Wald handele, könnten solche Arbeiten nach dem Bundesnaturschutzgesetz auch noch im März erfolgen. Die Belange des Artenschutzes, besonders mit Blick auf brütende Vögel oder auf Fledermäuse, sollen in vorgeschriebener Weise berücksichtigt werden. Das Amt für Grünordnung werde den Eingriff so gering wie möglich halten. Vorhandene Sämlinge und junge Bäume in dem Waldbereich etwa von Hainbuchen, Bergahorn, Ulmen und Kiefern sollen so weit wie möglich geschont werden. Aus diesen Baumarten soll sich eine naturnahe Grünanlage entwickeln. Bürger hatten die umfangreiche Abholzaktion kritisiert und beanstandet, dass das schwere Gerät die halbe Krokusfläche im ehemaligen lichten Wald „platt gemacht“ habe.

