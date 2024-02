Augsburg

Abschied aus Augsburg: Tuff Stuff Jeans in der Frauentorstraße schließt

Plus Nach 23 Jahren in Augsburg schließt das Jeans-Geschäft Tuff Stuff. Schluss ist für Inhaber Kenneth Grüner aber noch nicht – er hat einen neuen Standort in Sicht.

Von Felix Gnoyke

"Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe" prangt in großen Lettern im Schaufenster des Jeans-Ladens in der Frauentorstraße 8. Ende April wird Tuff Stuff schließen – und somit ein weiteres inhabergeführtes Geschäft die Innenstadt verlassen. Keine einfache Entscheidung für Kenneth Grüner: "Ich habe mich sehr schwer getan, den Standort aufzugeben." Seit mittlerweile mehr als 20 Jahren verkauft der 50-Jährige Markenjeans in Augsburg. 2001 eröffnete er seinen Laden am Obstmarkt, ehe er 2011 in die Frauentorstraße zog. Nun steht ein weiterer Umzug an – und ein Abschied aus Augsburg.

"Leider hat sich die Geschäftslage deutlich verschlechtert", muss Grüner zugeben. Einer der Gründe sei das veränderte Kaufverhalten vieler Kunden. Vermehrt kauften diese in eigenen Filialen der Marken ein - Läden, die es vor 20 Jahren noch nicht so häufig gegeben habe. Hinzu komme, dass er bei den großen Rabattaktionen der Hersteller nicht mithalten könne. Für sein Ladengeschäft sei es außerdem problematisch, dass mehr online gekauft wird. Jedoch ist er davon auch Nutznießer. Sein Hauptgeschäft sei mittlerweile der eigene Online-Shop, den er seit 2003 betreibt. "Ich habe schon online Marken-Jeans verkauft, da hat es fast noch niemand gemacht", sagt Grüner stolz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

