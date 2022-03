TVA-Gymnastinnen überzeugen bei Bayern-Cup

Neben den sportlichen Leistungen der Mädchen des Turnverein Augsburg sorgt eine Gymnastin aus Kiew für einen Gänsehaut-Moment.

Nach zwei Jahren Corona-Pause konnten sich die Sportgymnastinnen des TVA am Wochenende beim Bayern-Cup in Gersthofen wieder mit der Konkurrenz aus ganz Bayern messen und ihre kreativen Kompositionen mit Ball, Band, Ball und Reifen vor Publikum präsentieren. Neben sportlichen Erfolgen stand an diesem Wochenende aber auch Begegnungen mit alten Bekannten und menschliche Geschichten im Mittelpunkt.

Eine davon war der Gastauftritt von Alesia Korzenko. Die achtjährige Sportgymnastin aus Kiew kam vor etwas mehr als einer Woche zusammen mit ihrer Trainerin Anastasiia Kononenko nach Augsburg. Durch Kontakte der Gastfamilie zum TVA trainieren die beiden und drei weitere Kinder aus der Ukraine nun beim Gögginger Sportverein. Um dem Mädchen, das vorerst ohne Eltern seine Heimat verlies, etwas Alltag zu ermöglichen, organisierten die Verantwortlichen des TVA einen Auftritt beim Bayern-Cup. „Sie war sehr nervös, aber ich denke, sie hatte Spaß“, freut sich Kononenko nach dem Auftritt ihres Schützlings Alesia.

Alsia Korzenko ist mit ihrer Trainerin aus der Ukraine geflohen. Aktuell trainiert sie beim TVA. Foto: Andreas Berndt

TV A-Gymnastin Anastasia Fleck überrascht mit Platz vier bei Bayern-Cup

Gefreut haben dürften sich die beiden auch über das gute Abschneiden ihrer neuen Vereinskolleginnen. Vor allem Anastasia Fleck wuchs beim Bayern-Cup über sich hinaus und überraschte im Mehrkampf der Freien Wettkampfklasse (FWK) sich und ihr Trainerteam mit einem vierten Platz. Neben der Qualifikation für alle drei Gerätefinals bedeutete dies auch das Ticket für den Regionalentscheid Ende April in Meersburg. Dort trifft sie dann auf die besten Gymnastinnen Süddeutschlands.

Anastasia Fleck (links) und Alina Reicherdt vom TVA: Die beiden Sportgymnastinnen feierten beim Bayern-Cup in Gersthofen Erfolge. Foto: Andrea Wenzel

Einen Erfolg erzielten auch Alina Reicherdt und Emma Spindler: Zwar mussten sie sich im Mehrkampf der Freien Wettkampfklasse beziehungsweise bei den Juniorinnen in einem jeweils starken Teilnehmerfeld mit den Plätzen 13 und 18 zufriedengeben, erturnten sich aber die Teilnahme in den Reifen-Finals, wo sie auf die Plätze fünf und acht kamen. Für Vreni Schlosser und Emilia Alp (beide Schülerklasse) war der Bayern-Cup der erste große Wettkampf überhaupt. Mit Platz 22 und 24 reichte es noch nicht für vordere Ränge, aber die gezeigten Leistungen sind Ansporn für die noch ausstehenden Wettbewerbe der Saison. (nist)