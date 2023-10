Augsburg

vor 60 Min.

U3 Lounge: Der neue Klub am Ulrichsplatz öffnet bald

Tahir Mulaj eröffnet gemeinsam mit seinen Brüdern den Klub U3 Lounge am Ulrichsplatz. In den Räumen war zuvor die Mahagoni-Bar untergebracht, die ihre Pforten dort im Frühjahr 2022 schloss.

Von Miriam Zissler Artikel anhören Shape

Der Augsburger Tahir Mulaj hat in seinem Leben schon viel angepackt. Die Eröffnung eines Klubs gehörte bislang nicht in das Portfolio des Wirtschaftsinformatikers. Doch das soll sich bald ändern: Kommende Woche wollen der 35-Jährige und seine beiden Brüder einen Klub in Augsburg eröffnen. Die U3 Lounge soll das Nachtleben in der Innenstadt anheizen und befindet sich in einer bekannten Location: in den Räumen der ehemaligen Mahagoni-Bar am Ulrichsplatz.

Von 2006 bis ins Frühjahr 2022 war die Mahagoni-Bar, von den Nachtschwärmern auch Maha-Bar genannt, am Ulrichsplatz. Als der Klub dort schloss, wurden Tahir Mulaj und seine Brüder hellhörig. Diese Chance wollten sie sich nicht entgehen lassen und griffen zu. Ein Jahr haben sie dazu gebraucht, den Klub so zu gestalten, wie sie ihn haben wollen. Am Freitag, 27. Oktober, soll er nach ihren Plänen öffnen – wenn alle Genehmigungen vorliegen. Das Projekt ist für Tahir Mulaj eine "Liebhaberei", in die er und seine Brüder ihr ganzes Herzblut stecken. Für den Augsburger ist es aber nicht sein einziges Standbein. "Eigentlich bin ich in der IT-Welt zu Hause."

