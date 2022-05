Über 100 Einbrüche: Die Augsburger Polizei sucht diesen Mann

Einem Mann werden mehr als 100 Straftaten im Großraum Augsburg vorgeworfen. Die Polizei sucht mit einem Foto nach ihm. Eine Belohnung von 1000 Euro ist ausgesetzt.

Die Polizei geht jetzt mit dem Bild eines Mannes an die Öffentlichkeit, der für mehr als 100 Einbrüche verantwortlich gemacht wird. Die Kriminalpolizei Augsburg hat nach eigenen Angaben Erkenntnisse, dass der Unbekannte im Großraum Augsburg aktiv gewesen ist.

Der Einbrecher verschaffte sich laut Polizei in den zurückliegenden Jahren Zutritt zu verschiedenen gewerblichen Objekten. Es handelte sich um Gaststätten, Verkaufsbuden und Vereinsheime. Der Mann entwendete Waren und Bargeld. In die Gebäude war er zuvor jeweils gewaltsam eingedrungen.

Diesem Mann werden von der Polizei mehr als 100 Einbrüche zur Last gelegt. Es gibt jetzt eine öffentliche Fahndung. Foto: Polizei Augsburg

Die Beute bewegt sich im hohen fünfstelligen Bereich

Bei seinen Beutezügen entwendete der gesuchte Einbrecher eine Beute in einem hohen fünfstelligen Eurobereich. Zudem verursachte er einen Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Eurobereich.

Der Täter trat sowohl in nördlichen Stadtteilen Augsburgs, als auch in Königsbrunn und den angrenzenden Städten im Osten und Nordosten Augsburgs in Erscheinung. Die Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass für die Taten eine männliche Person verantwortlich ist, von der das Bild einer Überwachungskamera vorliegt.

Das ist die Beschreibung des gesuchten Mannes

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: männlich, 1,65 bis 1,80 Meter groß, normale-schlanke Statur, osteuropäische Erscheinung. Wahrscheinlich war der Einbrecher, so die Polizei, immer mit dem Fahrrad unterwegs, als er die Einbrüche beging.

Vom bayerischen Landeskriminalamt wurde für Hinweise, die zur Klärung der Straftaten oder zur Ergreifung des Täters führen, mittlerweile eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro ausgesetzt. Hinweise nimmt die Polizei entgegen.