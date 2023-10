Augsburg

Über 1000 Bewohner: Wie funktioniert das Leben im neuen Ackermannpark?

Im Ackermannpark an der Ackermann-Straße hinter dem Dehner-Areal sind 500 neue Wohnungen entstanden. Etliche sind schon bezogen. In dem Quartier werden bald über 1000 Menschen wohnen. Doch wie leicht sind sie in Kriegshaber zu integrieren?

Plus Ein Großteil der 500 Wohnungen im neuen Ackermannpark ist bereits bezogen. Bewohner ziehen ein erstes positives Fazit. Es gibt aber auch Kritik.

Zwischen den modernen Häuserblöcken ist es am Freitagnachmittag still. Kaum ein Mensch ist zu sehen, vereinzelt verschwindet ein Auto im Maul eines aufgehenden Tores, hinunter in den Tiefgaragenkomplex. Dafür stehen auf etlichen Balkonen bereits Grills und Gartenmöbel, oder es stapeln sich Umzugskisten. Im neu entstandenen Ackermannpark am Rande von Kriegshaber, der mit seinen 500 Wohnungen erst kürzlich eingeweiht wurde, ist das Leben eingezogen. Über 1000 Menschen finden hier ein Zuhause. Bewohnerinnen und Bewohner erzählen, was sie an ihrer neuen Heimat schätzen – und vermissen. Derweil hegt ein Wissenschaftler Bedenken und ein Pfarrer erklärt, warum ihm der Ackermannpark Magenschmerzen bereitet.

Aus einem der mehrstöckigen Häuser nördlich des Dehner-Areals kommt Stefan Wollny. Der Familienvater hat sich und seiner einjährigen Tochter Mira Fahrradhelme aufgesetzt. Mit dem Lastenrad will der 36-Jährige nun seinen Sohn vom Kindergarten abholen. Die Wollnys leben seit Anfang August im Ackermannpark. Sie haben sich eine der Eigentumswohnungen gekauft: vier Zimmer, 96 Quadratmeter für 600.000 Euro. Mietwohnungen und sozial geförderte Wohnungen gibt es hier übrigens auch. Die Familie hatte vorher in Pfersee nahe der Luitpoldbrücke gewohnt. Sie wollte jetzt etwas Eigenes. "Das Angebot hier hat uns gut gefallen", sagt Wollny. Vor allem die Tatsache, dass das neue Quartier stark auf Kinder ausgelegt sei. Dies fällt tatsächlich auf, wenn man sich im Ackermannpark umsieht.

