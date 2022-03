Über 1000 Fälle in einem Jahr: Zahl der E-Scooter-Verstöße nimmt drastisch zu

Plus Mitten auf dem Gehweg abgestellte Roller regen viele Augsburger auf. Im vergangenen Jahr gab es fünfmal so viele Verwarnungen wie 2020. Die Stadt vermutet mehrere Ursachen.

Die Stadt hat im vergangenen Jahr bei Elektrorollern etwa viermal so viele Verstöße beim Abstellen und dem Fahren auf Gehwegen geahndet wie im Jahr 2020. Nimmt man die Gesamtzahl der Verstöße als Grundlage, etwa auch das Befahren des Stadtmarkts oder das Abstellen in Grünanlagen, kommt man sogar auf eine Verfünffachung. Demnach wurden im vergangenen Jahr insgesamt 1069 Verstöße registriert. Ein Grund für die Steigerung: Laut Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU) habe es mehr Beschwerden aus der Bürgerschaft zu diesem Thema gegeben, denen der Ordnungsdienst nachgegangen sei. Die Stadt vermutet aber auch noch eine andere Ursache hinter der Steigerung.