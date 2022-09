Augsburg

Über 70 neue Wohnungen: In Pfersee entsteht eine Wohnanlage ganz aus Holz

In Pfersee entsteht in der Spicherer Straße der "Michaelipark" der städtischen Wohnbaugruppe.

Plus Die Wohnbaugruppe betritt mit dem "Michaelipark" in Augsburg-Pfersee Neuland. Künftig wird es aber wohl mehr Projekte in Holzbauweise geben.

Von Stefan Krog

Es ist eines der ersten großen Wohnbauprojekte in Augsburg in Holzbauweise: Die städtische Wohnbaugruppe (WBG) hat am Dienstag Hebauf bei ihrem Projekt "Michaelipark" in Pfersee auf dem früheren Areal der Spicherer-Schule gefeiert. Bis Herbst 2023 sollen dort 74 geförderte Wohnungen entstehen. Die sieben Gebäude der dreistöckigen Wohnanlage sind, abgesehen von den Treppenhäusern aus Beton und einzelnen Stahlträgern, aus Holz gebaut. Die Holzbauweise könnte in Augsburg künftig auch bei größeren Wohngebäuden Schule machen. Die Wohnbaugruppe plant als nächstes Holzprojekt eine Wohnanlage im Lechhauser Neubaugebiet an der Wernhüterstraße. Und langfristig möchte die Stadt baupolitisch eine Grundsatzentscheidung treffen, nach der in Neubaugebieten aus Klimaschutzgründen der Einsatz ökologischer Baustoffe – das schließt Holz mit ein – vorgeschrieben wird.

