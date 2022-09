Augsburg

vor 39 Min.

Überfall auf Tankstelle: Darum ist der 19-Jährige nicht in Untersuchungshaft

Plus Ein bewaffneter Täter hat am Dienstag eine Tankstelle in Haunstetten überfallen und Bargeld gefordert. In Untersuchungshaft muss er nicht. Das hat mehrere Gründe.

Von Jan Kandzora

Es ist ein Fall, der Aufsehen erregte: Am Dienstag ging gegen 16 Uhr ein Mann in die OMV-Tankstelle in der Landsberger Straße, zückte eine Waffe, bedrohte eine Angestellte und forderte Geld. Nachdem die Frau ihm einen Betrag im unteren vierstelligen Eurobereich gegeben hatte, floh er mit dem Auto. Am Abend stellte sich ein 19-Jähriger selbstständig der Polizei. Zwar erließ ein Richter gegen den Mann einen Haftbefehl, ins Gefängnis muss der Verdächtige aber dennoch nicht. Der Haftbefehl wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Warum ist das so?

