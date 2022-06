Augsburg

vor 12 Min.

Überfall und Vandalismus: Was ist am Schwabencenter los?

Plus Die Umbaupläne für das Augsburger Schwabencenter verheißen bessere Zeiten für die Ladenpassage. Zuletzt aber gab es Beschwerden – und eine Polizeimeldung.

Der Vorfall am Schwabencenter vergangenen Sonntag sorgte für Aufsehen: Am Abend hatten vier junge Männer am Eingang des Schwabencenters in der Wilhelm-Hauff-Straße drei Jugendliche im Alter von 14 bis 15 Jahren überfallen. Die Opfer gaben gegenüber der Polizei an, mit einem Messer bedroht worden zu sein. Entwickelt sich das Schwabencenter zu einem Brennpunkt? Zuletzt gab es im Umfeld mehrere Beobachtungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen