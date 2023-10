Augsburg

15:45 Uhr

Überlebender des Ikea-Unfalls: "Gefühl, jetzt ist es aus und vorbei"

Plus Bei dem Raserunfall bei Ikea starb 2022 eine junge Frau. Die Beifahrer, die die Todesfahrt überlebten, sagten nun vor Gericht aus. Auch der Angeklagte wollte reden.

Von Ina Marks

Als er seine Freundin auf dem Beifahrersitz sah, wie ihr Kopf nach links hing, die Haare ihr Gesicht verdeckten und sie voller Blut war, da habe er nur noch geschrien. Vergeblich habe er an der Beifahrertür gerüttelt, um zu Ramona* zu gelangen. Passanten hätten versucht, ihn zu beruhigen. Erst als er über die Fahrertür in das Innere des Autos schauen und das schreckliche Ausmaß sehen konnte, habe er gewusst, die 21-Jährige ist tot. "Ab da hatte ich einen Blackout." Im großen Gerichtssaal im Erdgeschoss des Augsburger Justizzentrums herrscht Stille, als der 22-jährige Marco* von der verhängnisvollen Raserfahrt im August 2022 in Augsburg berichtet. Im Prozess um den tödlichen Unfall bei Ikea sagen am Freitag die beiden überlebenden Mitfahrer aus. Erstmals ergreift auch "Todesfahrer" Herbert M.* (alle Namen geändert) das Wort. Gleich zu Beginn der Verhandlung wendet sich der 54-Jährige an die Opfer.

Herbert M., der seit der Anklageerhebung in Untersuchungshaft sitzt, wird unter anderem ein illegales Rennen mit Todesfolge vorgeworfen. Der Kfz-Mechaniker aus Augsburg hatte drei junge Freunde an der Tankstelle am Gablinger Weg auf eine kurze Spritztour mitgenommen. Laut Staatsanwaltschaft soll er auf der Stuttgarter Straße den fast 600 PS starken Mercedes GL63 AMG in wenigen Sekunden auf bis zu 145 Stundenkilometer beschleunigt – erlaubt ist Tempo 50 – und die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben. Das Auto durchbrach einen Holzzaun und schanzte auf den Parkplatz des Ikea-Möbelhauses. Dort konnten sich zwei Frauen offenbar gerade noch in Sicherheit bringen. Für Ramona kam jede Hilfe zu spät.

