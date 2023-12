Augsburg

Übernachtungsgäste bescheren der Hotellerie in Augsburg ein Rekordjahr

Plus Der Christkindlesmarkt bleibt ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, der FCA ist es auch. Wie Touristen Augsburg in der Vorweihnachtszeit erleben.

In Augsburg schläft es sich gut. Es schläft sich sogar besser als im Vorjahr. Wir sprechen über Menschen, die in Hotels übernachten. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit kommen viele Touristen in die Stadt. Der Christkindlesmarkt bleibt ein zentraler Publikumsmagnet. Hinzu kommen wie am Samstag Fußballfans aus ganz Deutschland. Für die Hotellerie zeichnet sich ein Rekordjahr ab. Erstmals wird die Marke von einer Million Übernachtungen übertroffen. Wer als Tourist nach Augsburg reist, lässt viel Geld liegen. Tourismusdirektor Götz Beck macht für den Christkindlesmarkt eine Rechnung auf. Einheimische und auswärtige Gäste geben einen Betrag im mittleren zweistelligen Millionenbereich aus.

Stadtführerin holt die Gäste aus Darmstadt am Bus ab

Am Samstagvormittag musste es schnell gehen: Der weiße Bus mit Darmstädter Kennzeichen hielt in der Karolinenstraße, die Reisegruppe mit 22 Personen stieg aus. Eine Stadtführerin wartete bereits. Ein Abstecher zum Rathaus, zur Fuggerei und anderen Sehenswürdigkeiten sowie ein Besuch auf dem Christkindlesmarkt standen auf dem Programm. "Mich interessiert vor allem der kulturelle Aspekt", sagte eine Frau mittleren Alters, die Augsburg zum zweiten Mal besuchte.

