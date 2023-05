Übernahme abgeschlossen: PCI gehört jetzt zur Sika-Gruppe

Das Augsburger Bauchemie-Unternehmen PCI gehört jetzt zur Schweizer Sika-Gruppe. Was das für die Beschäftigten bedeutet.

Mit sofortiger Wirkung gehört das Augsburger Bauchemie-Unternehmen PCI zur Sika-Gruppe. Die Übernahme der PCI-Mutter MBCC Group war, wie berichtet, bereits seit längerem bekannt und wurde jetzt endgültig abgeschlossen. Mit dieser Übernahme wird nun auch PCI Teil der Sika.

„Heute ist ein historischer Tag für Sika. Ich freue mich darauf, künftig mit vereinten Kräften unsere Wachstumsgeschichte fortzuschreiben und einen neuen Maßstab in der Bauchemie-Industrie zu setzen", kommentiert Sika-Geschäftsführer Thomas Hasler die abgeschlossene Übernahme. Für PCI selbst und die Mitarbeiter habe die Übernahme zunächst keine Spürbaren Folgen. Personal und Führungsriege blieben so erhalten, wie sie sind, sagte PCI-Chef Stefan Harder zuletzt. Auch geplante Investitionen am Standort Augsburg würden weiter umgesetzt.