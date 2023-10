Augsburg

vor 32 Min.

Übernahme von Go-Ahead: Was ändert sich für die Fahrgäste?

Plus Nach der Übernahme durch die ÖBB hofft Bundestagsabgeordneter Ullrich auf mehr Pünktlichkeit. Doch für einen Teil der Probleme kann Go-Ahead selbst gar nichts.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Die Übernahme des Eisenbahnunternehmens Go-Ahead durch die Österreichische Bahn könnte nach Ansicht von CSU-Bundestagsabgeordneten Volker Ullrich Verbesserungen bringen. "Die Übernahme von Go-Ahead durch die ÖBB Personenverkehr AG ist ein gutes Signal für die Region. Das Unternehmen hat als Anbieter im Personennahverkehr auf der Schiene große Erfahrung und zum Beispiel mit der S-Bahn Vorarlberg ein stressfreies und bequemes Fortbewegungsmittel etabliert", so Ullrich. Für Pendler erhoffe er sich Verbesserungen in Bezug auf Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. "Häufige Zugausfälle und Verspätungen müssen abgestellt werden, damit Pendler und Reisende ihr Ziel problemlos und pünktlich erreichen." Wichtig sei auch eine personelle Verstärkung.

Das Schienennetz um Augsburg ist überlastet

Inwieweit der Eigentümerwechsel aber tatsächlich zu Verbesserungen führen wird, ist offen. Der Lokführermarkt in Deutschland ist grundsätzlich ziemlich leergefegt, was Go-Ahead als Neuling besonders zu spüren bekommt. Wie berichtet konnten zum Betriebsstart im vergangenen Dezember wegen Personalmangels nicht alle Verbindungen gefahren werden. Vor allem war der Stolperstart aber durch technische Probleme an den neu gelieferten Siemens-Triebwagen verursacht. Hinzu kam im Sommer ein Oberleitungsschaden, der die Stromabnehmer beschädigte und den die Deutsche Bahn zu verantworten hatte. Diese Dinge waren nicht gut fürs Image, sind inzwischen aber behoben. Doch es bleibt ein Grundproblem, an dem auch die ÖBB nichts ändern wird, nämlich die starke Auslastung des Eisenbahnnetzes rund um Augsburg. Darunter hatte schon die DB Regio als Vorgängerin mit dem Fugger-Express zu leiden, jetzt sind es die Go-Ahead-Züge, die regelmäßig von verspätetem Fernverkehr aufs Seitengleis gedrängt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen