Überraschung im Gartenpavillon für Augsburgs "Grünpapst"

Kurt R. Schmidt, der Augsburger Pionier moderner Grünpflege, wurde lange vor seinem Jubiläum gefeiert.

Wenn sich Familie, Freunde und Weggefährten zu einem Treffen versammeln, hat normalerweise jemand einen runden Geburtstag. Beim früheren Augsburger Grünamtsleiter Kurt R. Schmidt läuft die Sache anders. Am Samstag gab es einen Überraschungsempfang im Botanischen Garten, obwohl Schmidt erst in zwei Monaten Geburtstag hat. Am 20. November wird er 90.

Man habe die schöne Herbstzeit nutzen wollen, heißt es in der Familie. Deshalb entschied man sich zum Vorfeiern im historischen Pavillon. Besonders der Japangarten nebenan war immer ein Herzensprojekt für Schmidt. Angesagt hatten sich etwa Professor Norbert Müller aus Erfurt, ein ehemaliger Mitarbeiter, die heutige Grünamtsleiterin Anette Vedder sowie Wegbegleiter und Begleiterinnen aus Politik und Vereinen.

In Augsburg gilt Schmidt als Pionier in Sachen "grün". Sein Leben lang waren ihm Themen wichtig, die heute aktueller sind denn je: Biodiversität, Nachhaltigkeit und Ganzheitlichkeit. Ein Höhepunkt seiner Karriere war 1985 die Landesgartenschau in Augsburg. 1997 holte er für Augsburg die Goldmedaille im europäischen Wettbewerb "Entente Florale" für Grün und Blumen in Städten und Dörfern. Nach wie vor ist Schmidt gerne selbst mit grüner Gärtnerschürze und Gießkanne unterwegs, um die Natur zum Blühen zu bringen. (eva)