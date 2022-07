Überrumpelter Senior überweist Geld an Betrüger

Der 67-jährige Augsburger fiel auf eine WhatsApp-Nachricht herein. Jetzt ist er eine größere Summe los.

Mit dem Tochter-Trick haben Betrüger einen Senior in Augsburg um eine größere Summe geprellt. Nach Angaben der Polizei erstattete der 67-Jährige aus Haunstetten am Mittwoch Anzeige. Der Mann war über WhatsApp von der vermeintlichen Tochter um die Begleichung diverser Rechnungen gebeten worden. Er überwies daraufhin einen mittleren vierstelligen Betrag und erkannte die Betrugsmasche erst im Nachgang.

Schutz vor Betrügern: Diese Tipps gibt die Polizei

Betrüger versuchen mit den unterschiedlichsten Maschen an das Geld ihrer potenziellen Opfer zu gelangen. Hier einige Tipps der Polizei: Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Die Polizei bittet niemals um Geldbeträge. Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. (eva)