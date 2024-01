Augsburg

Ufuk Aykut ist der Mann, der die Stars nach Augsburg holt

Plus Spectrum-Chef Ufuk Aykut erzählt von seinem trinkfreudigsten Gast und von den schweren Bedingungen in der Konzertbranche. Über skurrile Begegnungen und Zukunftspläne.

Von Wolfgang Langner

Das Geschäft mit der Kunst ist derzeit nicht einfach. Ufuk Aykut, der in Istanbul geboren wurde und hier aufgewachsen ist, nimmt einen Schluck Kaffee und erklärt, mit welchen Widrigkeiten seine Branche zu kämpfen hat: "Nach Corona und den derzeitigen Krisen ist halt alles teurer geworden. Die Preise sind regelrecht explodiert - ob Techniker, die Gema, die Künstlersozialkasse oder die ganzen Produktionskosten. Alle wollen mehr Geld. Früher war die Schmerzgrenze beim Eintritt 30 Euro, heute sind wir bei 50." Aykuts Location, das Spectrum, ist in Augsburg eine Institution. In der Region gibt es ansonsten keinen Club, der es immer wieder schafft, namhafte Künstler oder sogar Weltstars in die schwäbische Metropole zu lotsen. Albert Hammond, Manfred Mann's Earth Band, The Sweet, Roger Chapman oder Wolfgang Ambros sind nur einige von vielen, die in Augsburg für Unterhaltung sorgen. Aykut und sein Partner Michael Klein haben den Club 1997 übernommen.

Zuletzt hat er mit dem Management von Ian Paice verhandelt. Paice, der Schlagzeuger von Deep Purple, gehört zur Kategorie "internationaler Rockstar". Er kommt am 29. Januar mit seiner eigenen Band. "Das Management ist etwas schwierig, aber wir haben es jetzt mal versucht. Der Vorverkauf läuft gut, aber auch hier mussten wir die Preise anheben" (48 Euro), sagt Aykut.

