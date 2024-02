Augsburg

Uhren-Service zieht ein, Rituals zieht um: Das tut sich in Augsburgs Handel

Plus Handel ist ein stetiger Wandel. So auch in Augsburgs Innenstadt. Unter anderem zieht ein Uhren-Service in die Annastraße.

Der Uhren-Service, den Augsburgerinnen und Augsburger viele Jahre lang bei Karstadt angetroffen haben, ist dort ausgezogen und hat eine neue Heimat in der Annastraße gefunden. Die ehemaligen COS-Flächen werden für ihren Nachmieter hergerichtet und auch im ehemaligen Attingerhaus tut sich etwas.

Das Familienunternehmen Rewa TimeCheck mit Sitz im baden-württembergischen Blumberg war viele, viele Jahre mit seinem Uhrenservice in der Augsburger Karstadt-Filiale aktiv. Vor knapp einer Woche ist man in einen eigenen Laden in der Annastraße umgezogen. Dort soll das Sortiment vom reinen Service auch auf den Verkauf von Uhren und Schmuck ausgeweitet werden. In Teilen der anderen bundesweit 40 Rewa-Filialen gehören beide Segmente bereits zum Angebot. Gegründet wurde Rewa 1932 für die Herstellung und den Vertrieb von Uhrarmbändern. Dass man die Flächen bei Karstadt verlassen habe, habe mehrere Gründe, heißt es im Laden. Genaueres wolle man nicht sagen. Unter anderem, so hört man, sei man in den eigenen Räumen flexibler, was die Erweiterung des Angebots an Uhren und Schmuck angeht. Ob die neuerliche Insolvenz von Galeria Karstadt mit dem Auszug tun hat, blieb bislang unbeantwortet. Zuletzt saß in dem Laden in der Annastraße das Modegeschäft "A4 - Fashion Daymaker". Bei Karstadt wird der Uhren-Service anderweitig fortgesetzt.

