Ukraine-Hilfe: Die ersten Familien sind in Augsburg angekommen

Die Stadt bündelt ihre Hilfsangebote für die Ukraine, Wohnraum für Geflüchtete wird gesucht. Der Ukrainische Verein Augsburg schildert, welche Herausforderungen warten.

Die Stadt Augsburg und der Ukrainische Verein Augsburg arbeiten seit Tagen Hand in Hand, um Strukturen aufzubauen, damit den Menschen in der Ukraine, aber auch Geflüchteten vor Ort geholfen werden kann. Die Stadt hat nun auch eine Koordinierungsgruppe eingerichtet und bündelt private Wohnraumangebote. Denn die ersten Familien sind in Augsburg angekommen, was den Ukrainischen Verein vor neue Herausforderungen stellt.

Rund 1000 Menschen mit Wurzeln in der Ukraine leben in Augsburg. Sie alle sind gut vernetzt, im Ukrainischen Verein Augsburg laufen die Informationen zusammen. "Die ersten Familien sind in Augsburg angekommen. Wir kümmern uns darum, dass sie privat untergebracht werden können", berichtet Tanja Hoggan-Kloubert. Die Geflüchteten hätten keinen Flüchtlingsstatus, betont sie. Sie können als Touristen normal einreisen und brauchen kein Visum, wenn sie nicht länger als 90 Tage bleiben. "Das bedeutet aber auch, dass sie keinen Anspruch auf finanzielle Unterstützung haben, Kinder nicht in die Schule gehen können", schildert sie.

OB Eva Weber leitet Augsburger Koordinierungsgruppe Ukraine

Um Unterbringung und Versorgung vorzubereiten, hat die Stadt Augsburg die Koordinierungsgruppe Ukraine eingerichtet. Sie wird von Oberbürgermeisterin Eva Weber geleitet. Bürgermeisterin Martina Wild, Sozialreferent Martin Schenkelberg und Ordnungsreferent Frank Pintsch gehören ebenfalls dazu und stehen im Austausch mit dem Ukrainischen Verein Augsburg. Um die verschiedenen Tätigkeiten zu koordinieren, wurden Räume im Bildungshaus Kresslesmühle zur Verfügung gestellt.

Eine Hotline wurde unter Telefon 0821/324-3016 vom Büro für gesellschaftliche Integration geschaltet, um Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu geben, sich schnell zu informieren. Daneben können sich Augsburgerinnen und Augsburger, die Menschen aus der Ukraine zunächst etwa sieben Tage unentgeltlich bei sich aufnehmen wollen, eine E-Mail an das Sozialreferat unter der Adresse ukrainehilfe-soziales@augsburg.de schreiben.

Die Stadt Augsburg will dem Namen Friedensstadt Ehre machen

"Der Titel Friedensstadt ist für uns nicht nur ein Label, sondern gelebte Solidarität. Deswegen stehen wir natürlich für die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine bereit", sagt OB Weber. Die Stadt sei vorbereitet und könne auf Strukturen zurückgreifen, die seit 2015 nicht nur in der Stadtverwaltung, sondern auch bei Partnerorganisationen in der Stadt vorhanden seien. Ein Überblick über die Hilfsangebote bündelt die Stadt auf ihrer Homepage unter www.augsburg.de/ukraine.

Die Stadt hat den Verein zudem dabei unterstützt, ein Spendenkonto bei der Stadtsparkasse Augsburg einzurichten. Das erste Ziel von 50.000 Euro wurde am Sonntag erreicht. Am Montagnachmittag waren erneut rund 14.000 Euro gespendet worden. "Wir werden das Geld dafür verwenden, die geflüchteten Menschen, die nach Augsburg gekommen sind, finanziell zu unterstützen. Daneben werden wir Stromgeneratoren für die Ukraine kaufen", berichtet die 40-Jährige.

Von Angehörigen aus der Ukraine wüssten sie, dass es im Land eine große Binnenflucht vom Osten aus in den Westen gebe. "Familien haben teils bis zu 15 Personen bei sich aufgenommen. Sie benötigen auch Unterstützung", sagt das Vereinsmitglied. Deshalb würden weiterhin Hilfsgüter gesammelt. Dafür stehe ihnen bis einschließlich Mittwoch, 2. März, eine Lagerhalle in der Hochfeldstraße 63 zur Verfügung. Dort werden von 10 bis 16 Uhr unter anderem Schlafsäcke, Matten, Decken, Handtücher, Medikamente, Verbandszeug, Erste-Hilfe-Koffer, Batterien, Kerzen oder Heizlüfter entgegengenommen.

Organisationen und Privatpersonen sammeln für die Ukraine

Viele andere Organisationen und Privatpersonen sammeln ebenfalls und versuchen, vor Ort und in der Ukraine Hilfe zu leisten. Wie Ica Fritz, die gebürtig aus Rumänien stammt und seit Jahrzehnten in Augsburg wohnt. Sie unterstützt seit Jahren hilfsbedürftige Menschen in Rumänien und sammelt zumeist vor Weihnachten und Ostern Hilfsgüter für Bedürftige in ihrem Heimatland. "Wir sind sieben Privatpersonen, die sich in Augsburg engagieren. Bei uns stapeln sich derzeit Kleidung, haltbare Lebensmittel, Windeln, Babynahrung, Verbandsmaterial oder Hygieneartikel in der Garage", sagt sie. Denn tausende Ukrainerinnen und Ukrainer seien inzwischen nach Rumänien geflohen und würden dort von Bewohnern unterstützt. Sie seien in Hotels, Pensionen und teils auch bei Privatpersonen untergekommen, das Notwendigste fehle. Ica Fritz, die als Krankenschwester im Vincentinum arbeitet, hat einen Spendenaufruf gestartet und will die Menschen unterstützen. Wer ihr dabei helfen will, kann sich unter der Mobiltelefonnummer 0176/61918894 mit ihr in Verbindung setzen.

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt viele Menschen in Augsburg. Der Runde Tisch der Religionen gab auch eine Stellungnahme ab. "Als Menschen des Glaubens beten wir, dass die Waffen schweigen. Wir beten für die durch Kriegshandlungen bedrohten Menschen, für Menschen, die Zuflucht in anderen Regionen und Ländern suchen", heißt es darin. Das Feuer des Krieges müsse gelöscht werden. Sie bitten darum, dass die deutsche Regierung und Zivilgesellschaft, die Aufnahme von Flüchtlingen vorbereitet und humanitäre Hilfe einleite.

Spenden nimmt der Ukrainische Verein Augsburg unter dem Stichwort "Ukraine-Hilfe", Gläubiger-ID: DE50ZZZ00002316302, Bankverbindung: VR Bank Augsburg-Ostallgäu, IBAN: DE 88 7209 0000 0001 9548 81 oder per PayPal: ukr.augsburg@gmail.com, PayPal.Me: PayPal.Me/ukraugsburg an.

