Ukraine-Krieg bewegt Augsburg: Kundgebungen und Info-Termin im Rathaus

Der Krieg in der Ukraine bewegt die Menschen. Zwei Friedenskundgebungen finden Freitag und Samstag in Augsburg statt – und eine öffentliche Veranstaltung im Rathaus.

Der Krieg in der Ukraine bewegt auch in Augsburg viele Menschen. Eine Welle der Hilfsbereitschaft ist angerollt. Immer mehr Flüchtende kommen in der Fuggerstadt an. Wie viele sind, darüber gibt es bislang keinen Überblick. Sie dürfen zunächst ohne Registrierung einreisen, viele kommen bislang bei Bekannten oder Verwandten unter. In Augsburg finden am Freitag und Samstag nicht allein zwei Kundgebungen statt.

Für die Kundgebung am Freitagabend auf dem Rathausplatz rechnen die Veranstalter mit rund 900 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die Polizei geht jedoch von erheblich mehr aus. Der Ukrainische Verein, das Bündnis für Menschenwürde und der Integrationsbeirat rufen zu der Versammlung für den Frieden auf. Beginn ist um 18 Uhr. Am Tag darauf folgt die nächste Veranstaltung.

Friedenskundgebung zum Ukraine-Krieg am Samstag nun am Ulrichsplatz

"Den Krieg in der Ukraine jetzt sofort beenden" lautet das Motto der Friedenskundgebung der Augsburger Friedensinitiative (AFI) und weiteren Organisationen am Samstag. Demonstriert wird von 13 bis 15 Uhr auf dem Ulrichsplatz. Die Veranstaltung, bei der die Organisatoren mit rund 300 Menschen kalkulieren, sollte ursprünglich am Vormittag auf dem Willy-Brand-Platz vor der City-Galerie stattfinden. Doch Ordnungsbehörde und Polizei gehen offenbar von mehr Teilnehmenden aus. "Sie meinen, dass der Willy-Brand-Platz nicht ausreichen könnte, uns wurde der Ulrichsplatz zugewiesen", so Klaus Stampfer von der AFI.

Auch um den Krieg in der Ukraine dreht sich die Podiumsveranstaltung am Freitagabend im Oberen Fletz des Rathauses, zu der das Friedensbüro und seine Kooperationspartner um 19.30 Uhr einladen. Bei dem sogenannten "DenkRaum Spezial" stehen Information und Austausch zur aktuellen Situation in der Ukraine im Mittelpunkt. Angelaufene Hilfsaktionen und die Möglichkeiten, sich zu beteiligen, werden dabei auch thematisiert.

Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber wandte sich in einem Brief an Michail Gorbatschow. Foto: Stadt Augsburg

Eine Ukraine-Veranstaltung findet im Augsburger Rathaus statt

Auf dem Podium sitzen Professor Guido Hausmann von der Universität Regensburg, Tanja Hoggan-Kloubert und Marina Sidak vom Ukrainischer Verein Augsburg, der Geschäftsführer des Roten Kreuzes, Michael Gebler, sowie Michael Hegele vom städtischen Referat für Bildung und Migration. Professor Christoph Weller vom Lehrstuhl für Politikwissenschaft, Friedens- und Konfliktforschung an der Universität Augsburg moderiert das Gespräch. Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU), die in einem Brief an den ehemaligen sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow appelliert hat, sich für Frieden in der Ukraine einzusetzen, spricht das Grußwort.

Der Einlass zu der Veranstaltung im Rathaus am Freitagabend ist frei. 150 Personen sind zugelassen. Wer zuerst kommt, kann sich einen Platz sichern. Es gelten Maskenpflicht und die 2G-Regelung.

