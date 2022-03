Ukraine-Krieg: Oberbürgermeisterin Eva Weber appelliert an Gorbatschow

Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber schreibt dem ehemaligen sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow, sich für Frieden in der Ukraine einzusetzen.

Seit 2005 bekommt Michail Gorbatschow jedes Jahr am 2. März Post aus Augsburg. Dieser Tag ist der Geburtstag des ehemaligen russischen Staatspräsidenten. Weil er auch Friedenspreisträger der Stadt Augsburg ist, gehört die schwäbische Kommune zu den regelmäßigen Gratulanten. In diesem Jahr, zu seinem 91., verband Oberbürgermeisterin Eva Weber ihre Glückwünsche jedoch mit einem dringenden Appell.

"Bitte setzen Sie sich mit allen Ihnen möglichen Mitteln ein, diesen Krieg zu beenden!" Mit diesen Worten wandte sich Augsburgs Oberbürgermeisterin am Mittwoch an Gorbatschow, um ihn um Vermittlung zwischen Russland und der Ukraine zu bitten. Gorbatschow sei nicht nur Kenner der Situation vor Ort, er stehe wie kaum ein anderer für Frieden und Abrüstung, ließ Weber am Mittwochabend über ihren Instagram-Account mitteilen. "In seiner damaligen Rolle als erster Präsident der Sowjetunion leitete er demokratische Reformen ein und trug maßgeblich zum Ende des Kalten Krieges zwischen West und Ost bei", so Weber.

Michail Gorbatschow wurde für seinen Beitrag zur Wiedervereinigung geehrt

Gorbatschow hatte den Augsburger Friedenspreis im Jahr 2005 gemeinsam mit Christian Führer, dem Pastor der Leipziger Nikolaikirche, erhalten. Sie wurden damals für ihre Beiträge zu einer friedlichen Wiedervereinigung Deutschlands ausgezeichnet. Oberbürgermeister war damals der SPD-Politiker Paul Wengert, die Laudatio hatte der ehemalige Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher gehalten. 1990 war Gorbatschow mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden.

Michail Gorbatschow besuchte 2005 die Fuggerei, damals wurde er mit dem Friedenspreis der Stadt Augsburg ausgezeichnet. Unser Bild zeigt ihn mit Maria-Elisabeth Gräfin Thun-Fugger. Foto: Martin Kluger/Context Verlag (Archivbild)

"Neben Herrn Gorbatschow sprechen sich aktuell tausende weitere Menschen in Russland gegen den Krieg aus. Das zeigen unter anderem die Bilder der Demonstrationen. Ich hoffe so sehr, dass diese Stimmen für den Frieden auch bei den Verantwortlichen Gehör finden", so OB Eva Weber. Die Friedensstadt Augsburg verurteile den militärischen und völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine. Die Stadt arbeitet seit dem Wochenende mit Hochdruck daran, Menschen aus der Ukraine, die in Augsburg Zuflucht suchen, mit Spendenaktionen und Wohnungsangeboten zu unterstützen. Die Verwaltung hat dafür einen Krisenstab gebildet, dem neben OB Eva Weber auch Bildungsreferentin Martina Wild, Sozialreferent Martin Schenkelberg und Ordnungsreferent Frank Pintsch angehören. (nip)