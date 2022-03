Augsburg

06:30 Uhr

Ukraine-Hilfe: An diesen Stellen läuft es in Augsburg noch nicht rund

Plus Bei der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen engagieren sich in Augsburg viele freiwillige Helfer. Die Stadt hilft nach Kräften - aber manchmal knirscht es.

Von Fridtjof Atterdal

Die Flucht der Menschen aus der Ukraine stellt die Stadtgesellschaft jeden Tag vor neue Herausforderungen. Spät in der Nacht kommen Busse voller Menschen an, traumatisiert, oft krank und mit ihren Kräften am Ende. Auf der anderen Seite arbeiten freiwillige Helfer ebenfalls bis zur Erschöpfung, um für Geflüchtete eine adäquate Unterkunft zu finden, um sie so schnell wie möglich mit dem Nötigsten zu versorgen. In einem wohl nie dagewesenen Ausmaß arbeiten gerade Vereine, Organisationen und Einzelpersonen Hand in Hand mit der Stadt, um so unbürokratisch wie möglich, aber dennoch geordnet das Thema in den Griff zu bekommen. Dass es dabei an einigen Stellen knirscht und manches falsch läuft, ist allen Beteiligten bewusst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen