Ukraine-Krise versetzt Arbeitsmarkt-Experten in Habachtstellung

Zwar sinken die Arbeitslosenzahlen in Augsburg weiter. Zu den Nachwirkungen der Corona-Krise kommt jetzt der Ukraine-Krieg.

Der Frühjahrsaufschwung am Arbeitsmarkt in Augsburg und der Region hält an. Das zeigen aktuelle Zahlen der Agentur für Arbeit Augsburg. Im April liegt die Arbeitslosenquote für den gesamten Agenturbezirk (Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg und Landkreis Aichach-Friedberg) bei 3,5 Prozent. Das seien 463 Arbeitslose weniger als im März und gut 3500 weniger als im April letzten Jahres, teilt die Agentur mit. Aktuell seien im Bereich der Agentur für Arbeit Augsburg damit 13.762 Menschen ohne Job.

Mit Arbeitslosenquoten von 2,5 Prozent im Landkreis Augsburg und 2,3 Prozent im Landkreis Aichach-Friedberg liegen die beiden Regionen im Bereich der Vollbeschäftigung. In der Stadt liegt die Quote aktuell bei 5,0 Prozent und damit um 1,3 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat. Mit 6.736 gemeldeten Stellen befinde man sich weiter über Vor-Corona-Niveau und auch der Ausbildungsmarkt ist für Bewerber nach wie vor gut. Hier stehen 100 Bewerbern 148 Ausbildungsstellen gegenüber.

Ukraine-Krieg und Corona beeinflussen Arbeitsmarkt im Raum Augsburg

Der Rückgang der Arbeitslosenquote trifft aber auch auf die Folgen der Corona-Pandemie sowie den Ukraine-Krieg. "Die Entwicklung der Anzeigen für konjunkturelle Kurzarbeit lässt weiterhin die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Arbeitsmarkt erkennen", so Agentur-Chefin Elsa Koller-Knedlik. Laut Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) seien der generelle Aufwärtstrend am Arbeitsmarkt und die Corona-Erholung derzeit stark genug, um dämpfende Effekte infolge der wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs zu überlagern. Betroffene Betriebe könnten Liefer- und Auftragsausfälle mit Kurzarbeit abfedern.

Große Risiken sehen die Arbeitsmarktexperten allerdings hinsichtlich einer möglichen weiteren geopolitischen Ausweitung der Ukraine-Krise oder eines Energie-Lieferstopps. Das gelte auch für Augsburg: "Wir blicken stetig auf die eventuellen Auswirkungen auf unsere heimische Wirtschaft und sind eng mit den Betrieben in Kontakt", so Koller-Knedlik. Noch habe der Krieg keine unmittelbaren Folgen für den Arbeitsmarkt vor Ort. Allerdings berichten Unternehmen bereits von enormen Lieferengpässen und den finanziellen Folgen gestoppter Handelsbeziehungen zu Russland.

