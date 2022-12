Ukraine: Stadt sucht weiter nach Projektpartnerschaft

Geplant ist konkrete Hilfe für eine Kommune in der Ukraine. Eine Städtepartnerschaft hält die Stadt Augsburg indes nicht für sinnvoll.

Die Stadt will keine Städtepartnerschaft mit einer ukrainischen Stadt eingehen, ist aber bereit, eine Projektpartnerschaft mit einer Kommune oder einem Landkreis einzugehen. Grundsätzlich hatte der Stadtrat eine Projektpartnerschaft bereits im März beschlossen, inzwischen habe man ein klareres Bild von den Zuständen in der Ukraine, so Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) im Stadtrat. Es werde auf ein Projekt hinauslaufen, das entweder komplett oder in Teilen vom Bund gefördert wird. Nach demselben Muster ist die Stadt bereits eine Projektpartnerschaft mit einer Stadt an der jordanisch-syrischen Grenze zum Thema Müllverwertung eingegangen. Der Ansatz, eine Kommune konkret zu unterstützen und so auch ein Symbol zu setzen, fand breite Unterstützung im Stadtrat, mit Ausnahme der AfD. " Augsburg hat mit humanitärer Hilfe nichts zu tun, sondern würde sich mit fremden Federn schmücken", so AfD-Rat Markus Striedl. CSU-Stadtrat Matthias Fink entgegnete, der Stadtrat mache in der Tat keine Außenpolitik, gleichwohl sei die Stadt gefordert, zu helfen.

WSA-Stadtrat Peter Grab hatte darüber hinausgehend auch eine Städtepartnerschaft gefordert, die allerdings keine Mehrheit fand. Laut Stadt gab es bereits Gespräche mit dem Bezirk Schwaben, dessen Partnerregion die Bukowina ist sowie den beiden ukrainischen Vereinen. Zudem habe sich die Stadt an einer Kommunalfahrzeuglieferung deutscher Städte in die Ukraine mit drei Fahrzeugen, darunter einem Feuerwehrauto, beteiligt. (skro)