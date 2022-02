Augsburg

Ukrainer bangt von Augsburg aus um Familie: "Hilflosigkeit zerreißt mich"

Plus Igor Lisovskyi befindet sich gerade in Augsburg, während seine Frau und Kinder in einem Vorort von Kiew Zeugen des Krieges werden. Für den Ukrainer ist die Situation unerträglich.

Von Ina Marks

Der Handy-Akku seiner Frau ist bald leer. Igor Lisovskyi weiß nicht, wie lange der Kontakt zu ihr noch besteht, sie telefonieren oder schreiben sich fast stündlich. In einem Vorort der ukrainische Hauptstadt Kiew, wo er eigentlich mit seiner Familie lebt, ist nun auch noch der Strom ausgefallen. Für Igor Lisovskyi ist es schwer, Ruhe zu bewahren. Als er sich vergangene Woche für wenige Tage außer Landes aufhielt, hatte er keine Ahnung, dass Russland tatsächlich einen Krieg vom Zaun brechen und sein Heimatland angreifen würde. Inzwischen befindet er sich in Augsburg und wird schier verrückt vor Angst um seine beiden Töchter und um seine Frau.

