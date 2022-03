Augsburg

vor 32 Min.

Ukrainische Familien kommen in Augsburg an: "Es ist alles ein Albtraum"

Plus Ihre Kleidung am Leib, Handys und Pässe - mehr haben sie nicht dabei. Als die ersten Bomben fielen, musste es schnell gehen. Zwei ukrainische Familien erzählen von ihrer Flucht.

Von Ina Marks

Als Oleksandr Khytryi mit seiner Frau und den drei Kindern in der Nacht auf Montag in Augsburg ankommt, liegen drei Tage Autofahrt hinter der ukrainischen Familie. Der 39-Jährige hat während der Flucht kaum ein Auge zugetan. Die Familie wirkt paralysiert. Die Blicke sind starr, vor allem die der Kinder. Den Eltern kommen immer wieder die Tränen, während sie erzählen. Auch der Dolmetscherin. Die Khytryis sprechen kein Deutsch. Wie so viele, die vor dem Krieg in ihrer Heimat flohen. Im Hilfsinformationszentrum des Ukrainischen Vereins, das extra in der Kresslesmühle in Augsburgs Innenstadt eingerichtet wurde, werden Unterkünfte für die Geflüchteten organisiert. Nach und nach kommen sie an. Das Leid des begonnenen Krieges wird hier greifbar. Über eines vermag Oleksandr Khytryi kaum zu sprechen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

