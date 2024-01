Ulmer Straße muss 2024 monatelang gesperrt werden

In Oberhausen steht ab kommendem Sommer eine viermonatige Gleisbaustelle an. Fahrgäste und Autofahrer müssen sich umgewöhnen.

Die Stadtwerke Augsburg haben nun erste konkrete Planungen zur Gleisbaustelle in der Ulmer Straße in Oberhausen im kommenden Jahr bekannt gegeben. Demnach wird es von 15. Juli bis zum 15. November 2024 zu einer Sperrung kommen, um die 44 Jahre alten Gleise auf der 600 Meter langen Strecke zwischen Wertachbrücke und Helmut-Haller-Platz zu erneuern. Lediglich eine Notspur für Baufahrzeuge, Feuerwehr und Anwohner bleibt offen. Die Grundstücke sollen für Anlieger auch während der Bauphase so gut wie immer anfahrbar sein, so Klaus Rhee, Abteilungsleiter Gleisbau bei den Stadtwerken, zuletzt im Bauausschuss des Stadtrats.

Umgeleitet wird der Verkehr während der viermonatigen Sperrung über Donauwörther/Kaltenhofer- und Neuhäuserstraße. Auch der Straßenbahnverkehr steht während der Bauarbeiten zwischen Wertachbrücke und Augsburg-West still. Die Linie 2 wird wie gewohnt über Frauentor- und Wertachstraße fahren, an der Wertachbrücke aber auf die Strecke der Linie 4 abbiegen und am Bärenwirt wenden. Dort können Fahrgäste in Ersatzbusse Richtung Uniklinik umsteigen.

Für Radweg in der Ulmer Straße in Oberhausen gibt es keine Perspektive

Die Stadt will im Zuge der Baumaßnahmen auch prüfen, ob im ersten Teilabschnitt der Ulmer Straße an der Wertachbrücke ein Radweg eingerichtet werden kann. Auf ganzer Länge der Ulmer Straße in Oberhausen gibt es für einen Radweg wegen der Straßenbäume und der Parkplätze allerdings keine Perspektive. Die Kirschbäume mit ihrer charakteristischen Blüte sollen während der Bauarbeiten geschützt werden, Lücken im Baumbestand werden durch Nachpflanzungen geschlossen.

Die Stadtwerke beziffern die Kosten der Maßnahme auf etwa 3,5 Millionen Euro. Im Zug der Sperrung wird auch die Brücke über den Hettenbach saniert werden. (skro)