Ulrichsbrücke: Wer ist zuständig für die Wege?

Bürger beklagen den schlechten Zustand der Wege unter der Brücke entlang des Lechs. Bei der Stadt ist unklar, wer sich darum kümmern muss.

Die Stadt will versuchen, die Wegesituation unter der Ulrichsbrücke, die Innenstadt und Lechhausen verbindet, zu verbessern. Die Kieswege entlang des Lechs seien unter der Brücke in einem schlechten Zustand, wie Stadträtin Sieglinde Wisniewski (Sozialfraktion) im Bauausschuss des Stadtrats bemängelte. Laut Tiefbauamt ist das Problem durch Bürgerbeschwerden bekannt, man müsse aber aktuell die Zuständigkeiten klären. Eigentümer der Fläche ist der Freistaat, mit der Stadt gibt es aber einen Vertrag, dass die Grundstücksstreifen dort zu Freizeitzwecken für die Bevölkerung nutzbar sein sollen. Aktuell, so Tiefbauamtsleiter Gunther Höhnberg, sei unklar, ob das städtische Grünamt oder das Tiefbauamt zuständig sei. Die Klärung laufe, so Höhnberg auf Frage von Wisniewski, wann Klarheit herrsche. (skro)