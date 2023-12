Ulrichsjubiläum im Bistum Augsburg: Prominenter Besuch zu Ehren eines Heiligen

Augsburgs Bistumspatron wurde vor 1100 Jahren zum Bischof geweiht. Kirche und Stadt feiern dies mit besonderen Gästen. Was in den nächsten Monaten noch geboten ist.

Er lebte in einer Zeit, die von Kriegen, Krisen und Armut geprägt war. Er war geistliches und weltliches Oberhaupt und hatte in beiden Funktionen die Menschen im Blick. Er ist seit Jahrhunderten tot, und doch lebt er in den Gedanken vieler Christen im Bistum Augsburg weiter: Mit einem Gottesdienst, einem Festakt im Goldenen Saal und prominenten Gästen feierten Bistum und Stadt Augsburg am Donnerstag den Heiligen Ulrich, Augsburgs Bistumspatron. Vor 1100 Jahren hatte er die Bischofsweihe empfangen - ein Datum, das auch im neuen Jahr noch Anlass zu besonderen Veranstaltungen geben wird.

Gastredner Manfred Weber, Vorsitzender der EVP-Fraktion und der Europäischen Volkspartei im Europaparlament, schaffte im Goldenen Saal einen Zusammenhang zwischen dem Bischof von einst und einem Europa, wie wir es heute kennen. Dazu stellte er verschiedene Thesen auf. Eine davon: Entscheidend ist nie ein Machtgewinn, sondern das, was man daraus macht. Ulrich zum Beispiel sei es nie darum gegangen, Bischof zu werden, sondern Bischof zu sein. Er habe nicht nach Ruhm gestrebt, sondern nach Verantwortung. Dies müsse auch für ein geeintes Europa im 21. Jahrhundert gelten: Der Zusammenhalt der Gesellschaft müsse gefördert und der Dialog so gestaltet werden, dass Zuhören möglich ist, anstatt auseinanderzugehen und Recht behalten zu wollen, so Weber. Politik dürfe dabei nie abstrakt sein, sondern auf den Einzelnen ausgerichtet - dies aber, ohne Eigeninteressen in den Mittelpunkt zu stellen. Es gehe um das Gemeinwohl.

Kardinal Christoph Schönborn feierte am Donnerstagabend ein Pontifikalamt im Dom. Hier ist er vor dem Sarg des heiligen Ulrich zu sehen. Foto: Annette Zoepf

Der aktuelle Bischof Bertram Meier hatte das Ulrichsjahr lange geplant. Anlass bot nicht nur das Jubiläum der Bischofsweihe, sondern auch der 1050. Todestag Bischof Ulrichs - zwei Daten, die Kirche und Stadt gemeinsam feiern sollten. Augsburgs Oberbürgermeisterin bedankte sich am Donnerstag für diesen Schulterschluss zwischen Kirche und Kommune. Abgeschlossen ist der Reigen an Veranstaltungen nicht, noch bis in den Sommer 2024 wird es Vorträge, Diskussionen, Konzerte und andere Veranstaltungen geben. Dieser Donnerstag als eigentlicher Jahrestag aber markierte den Höhepunkt, der im Dom mit einem Pontifikalamt durch den päpstlichen Sondergesandten Kardinal Christoph Schönborn und Bischof Bertram Meier begann und später im Rathaus endete.

In seiner Predigt wies der Wiener Kardinal die Gläubigen darauf hin, dass es auch heute noch viele Heilige gebe. „Denkt an eure Vorsteher, die euch das Wort Gottes verkündet haben; schaut auf das Ende ihres Lebens, und ahmt ihren Glauben nach!“ Mit diesen Zitat aus dem Hebräerbrief schaute Kardinal Schönborn zum einen auf das Leben des heiligen Ulrich und was er uns heute zu sagen hat, und bekräftigte gleichzeitig: „Wir brauchen auch lebende Vorbilder.“ Der heilige Ulrich sei einer der bedeutendsten Vorsteher dieser Kirche, so Schönborn.

Deutsche Bischofskonferenz tagt 2024 in Augsburg

Die kommenden Monate bieten noch einige besondere Termine: Im Februar wird aus Anlass des Jubiläums die Deutsche Bischofskonferenz in Augsburg tagen, alle Bischöfe und Weihbischöfe aus den 27 (Erz-)Diözesen Deutschlands werden dann in der Stadt sein. Anfang März wird es im Rahmen einer Tagung um Augsburg als heiligen Raum gehen. Experten gehen an drei Tagen darauf ein, wie der Dom zu Zeiten Bischof Ulrichs wirkte und wie er im Gegenzug dazu heute auf die Stadtgesellschaft ausstrahlt. Das Diözesanmuseum widmet sich ab April dem Menschen Ulrich: Wie war er und warum sollte man sich heute noch mit ihm beschäftigen? Eine Sonderausstellung soll mehr Licht in die "filmreiche Lebensgeschichte" des Bistumsheiligen bringen. (nip)

