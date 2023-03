Augsburg

18:45 Uhr

Ulrike Bahr nimmt an der UN-Frauenrechtskonferenz teil

Ulrike Bahr (SPD, Bild links) und Ekin Deligöz (Grüne), nehmen an der UN-Frauenrechtskonferenz in New York teil.

Die Augsburger SPD-Bundestagsabgeordnete Ulrike Bahr nimmt an der Konferenz in New York teil und trifft dort interessante Persönlichkeiten.

Die Augsburger SPD-Bundestagsabgeordnete Ulrike Bahr nimmt diese Woche als Vorsitzende des Familienausschusses des Bundestags an der UN-Frauenrechtskonferenz in New York teil. Bildung, Digitalisierung und Innovation, um die Gleichstellung der Geschlechter zu erreichen, sind dort unter anderem Themen. Ländliche Gebiete werden dabei besonders im Fokus stehen, heißt es in einer Mitteilung. Zur Delegation gehört auch Ekin Deligöz, Parlamentarische Staatssekretärin bei der Familienministerin. Auf dem Programm stehen neben der Konferenz noch einige andere Termine, wie ein Treffen mit der iranisch-amerikanischen Journalistin, Autorin und Frauenrechtlerin Masih Alinejad, einem Gespräch mit Unicef-Exekutivdirektorin Catherine Russell, sowie der Austausch mit anderen Delegationen. "Ich bin beeindruckt vom Engagement dieser tollen Frauen auf der ganzen Welt", fasst Bahr ihre ersten Eindrücke zusammen. (AZ, ziss)

