Um 11.11 Uhr: Narren von "Under oiner Kapp" übernehmen das Rathaus

Im Unteren Fletz im Augsburger Rathaus stellen Faschingsgesellschaften aus dem Raum Augsburg ihre Prinzenpaare vor. Es wird bunt und schillernd.

Handgestoppt war es wohl schon ein paar Sekunden nach 11.11 Uhr – aber so ganz genau musste man es dann doch nicht nehmen: Die Narren haben an diesem Samstagvormittag erneut das Augsburger Rathaus "gestürmt". Im Unteren Fletz stellten die Faschingsgesellschaften von "Under Oiner Kapp" (UOK) traditionsgemäß ihre "kleinen" und "großen" Prinzenpaare vor. Offiziell in Empfang nahm die Gesellschaften, die aus dem ganzen Raum Augsburg angereist waren, Sozialreferent und "Faschingsminister" Martin Schenkelberg – er stammt aus dem Rheinland und gilt als Faschingsexperte der Stadtregierung.

Die großen und kleinen Prinzenpaare von "Under Oiner Kapp" versammelt im Augsburger Rathaus. Foto: Annette Zoepf

Faschingsgesellschaften von "Under Oiner Kapp" stürmen Rathaus Augsburg

Im Einzelnen traten die Augspurgia, der Faschings- und Freizeitclub (FFC) Augsburg, der CCK Fantasia Königsbrunn, die Lechana Gersthofen sowie die Narrneusia aus Neusäß auf. Sie gaben Einblick in ihr Programm, wobei die Mottos von "Best of dancemovies" über "Sport meets Music" bis hin zu "Bella vita" und "Schiff Ahoi" reichten. Auch viele Passantinnen und Passanten schauten spontan vorbei – und bekamen bunte wie abwechslungsreiche Choreografien zu sehen.

Der Rathaussturm war ein erster Vorgeschmack auf die kommenden Wochen. Im Stadtgebiet sind verschiedene Faschingsveranstaltungen geplant, Höhepunkt ist das närrische Treiben von Faschingssamstag bis -dienstag, 10. bis 13. Februar, auf dem Rathausplatz. Am Rosenmontag wird sich ab 11.33 Uhr ein Gaudiwurm für Kinder und Jugendliche durch die Innenstadt schlängeln. (kmax)