Umbau am Augsburger Bahnhofsvorplatz: Die Bäume bleiben vorerst stehen

Plus Die Neugestaltung wird nicht vor 2023 in die Gänge kommen. Die Platanen sollen nach Möglichkeit erhalten bleiben.

Die Stadt Augsburg hat öffentlichen Mutmaßungen des Bürgervereins Baumallianz widersprochen, die befürchtet, dass in den kommenden Tagen die Fällung von insgesamt 32 Platanen auf oder im Umfeld des Bahnhofsvorplatzes anstehe. Die Baumallianz beklagt, bisher keine Auskunft vom Grünamt bekommen zu haben, und stellte dazu den Schriftwechsel der vergangenen Wochen öffentlich auf ihre Homepage.